宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子

大埔宏福苑五级大火酿成至少161人死亡，当中英勇殉职的消防队目（追授）何伟豪，前日以最高荣誉举殡，遗体长眠浩园。其未婚妻Kiki在丧礼中告别挚爱，哭成泪人。来到2025年最后一日，Kiki在社交平台发帖，向阴阳相隔的爱人寄上不舍之意，「今日原本系我哋约定好嘅大日子，你拣咗2025年最后一日。肥佬…呢程机真系好难挨，但我真系好想带你一齐完成埋佢。」

Kiki在社交平台发帖，指今日原来是她与何伟豪的「大日子」。

在帖文中，Kiki上载二人仰望星空的照片，另有一张展示毛公仔的照片。Kiki表示：「有人话，生命好脆弱。我唔认同，因为我知你最后一刻都好尽力去救人，好努力去生存见我地…再见啦，恐怖嘅2025，真系真系好恐怖，愿大家2026都平安、健康。」

Kiki以《Dear my friend,》歌词寄意

Kiki又以歌曲《Dear my friend,》的歌词寄意：「回忆的你是最亲切是最开朗，我在模仿，一样笑，我信你化作漫天的星座，遥远的在看」。

不少网民留言，希望Kiki能坚持下去，表示「猩猩就算变咗星星，佢都会一路陪住你」、「佢会喺天上面好好守护你同多猪」、「佢下一世一定会返嚟揾你㗎，记住叫埋我哋呢班香港人见证你哋个婚礼呀」、「香港好多人都会陪住你慢慢走过呢条路」、「kiki姐姐你要坚强，我们一直都不会忘记何sir」。

