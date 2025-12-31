车Cam直击｜荃湾沙咀道婴儿车滑出马路 1岁BB倒地险遭巴士辗过

荃湾发生巴士撞婴儿车惊险意外。今日（31日）下午2时左右，一辆巴士沿沙咀道行驶，当驶至近大鸿辉中心对开时，一部婴儿车突然滑出马路并向前倾倒，车上一名婴儿跌在地上，幸巴士即时煞停，未有将婴儿卷入车底。

网上流出事发车Cam片，片段显示当时一对男女带着婴儿车上的婴儿在巴士站候车，惟女方正在玩手机，并没有捉紧前方的婴儿车；而男子亦正望向后方，没有留意婴儿。未料婴儿车突然溜前滑出马路，婴儿由婴儿车跌出倒地，刚巧一辆巴士驶至，车长立即扭軚并停车，幸没将婴儿卷入车底。

警方表示事件发生于下午2时03分，一名22岁九巴司机报案指其驾驶的巴士沿沙咀道往葵涌方向行驶，当驶至大鸿辉中心对开时，怀疑撞到一架载有婴儿的婴儿车。婴儿车上的1岁大男婴手部受伤，事后清醒送往仁济医院接受治理。

九巴回复《星岛头条》查询时表示，九巴一辆往青衣的路线243M巴士驶至沙咀道近众安街时，行人路一部婴儿车突然溜出马路并翻侧，车长立刻扭軚闪避及停车。婴儿车内一名男婴受轻伤，由救护车送院治理。九巴提醒，家长与孩子同行应时刻保持警觉，及注意路面情况。

网民纷纷留言批评涉事父母，「BB老母玩手机」、「点做人老母㗎」、「E家好多做人哋妈妈，个个睇住手机，唔睇好自己小朋友」；又形容「吓到个心离一离」、「就算B冇事，都吓死个司机」。