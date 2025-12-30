平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸

一名20岁香港女子在平安夜向一名内地男子提供性服务后，因收不到对方支付4,000澳门元肉金，报称被对方强奸。澳门司警经调查后揭发女事主涉诬告，将她拘捕。

被捕的香港女子姓黄，报称无业，事后她已被警方以涉嫌诬告罪名，送交检察院处理。涉案内地嫖客35岁姓詹，报称纸皮工人，司警发现他曾偷拍黄女更衣，涉嫌触犯侵入私人生活罪，亦已另外立案跟进。

据澳门传媒报道，案情显示本月上旬，黄女与詹男在新口岸区认识，其后两人在北区一酒店进行首次性交易，黄女收到对方按约定支付4,000澳门元作肉金。至本月24日平安夜晚，两人再次到酒店进行性交易，事后詹男更送黄女乘搭的士离开酒店，但一直拖延拒付肉金。

黄女心有不甘，遂于26日凌晨向治安警报案，声称早前在路氹酒店被詹男粗暴强奸，并且遭偷拍。治安警随即将案件及黄女移送司警跟进调查。惟司警发现案件疑点重重，黄女身上没有任何抵抗性伤势，经调查后揭穿有人诬告，移送检察院侦办。本月26日下午，司警在关闸截获詹男，当时他准备离境，承认无付肉金但否认强奸黄女。司警在他的手机中发现偷拍黄女更衣的裸照。