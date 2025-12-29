Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关破深水埗唐楼私烟仓 检58万元货拘内地男

突发
更新时间：21:51 2025-12-29 HKT
发布时间：21:51 2025-12-29 HKT

海关今日（12月29日）下午在深水埗福荣街截查拘捕一名36岁可疑内地男子，在其背囊和手提袋内起出一批私烟。其后关员再押解男子到上址一唐楼单位，破获一个私烟仓库及分销中心。行动中海关共检获约13万支私烟，其市值约58万元，应课税值约43万元。    

海关税收罪案调查科税收调查第二组调查主任胡旨逵表示，被捕男子报称是汽车维修员，相关私烟仓库相信是供应深水埗一带。不法之徒为了减低风险，特意将私烟收藏繁忙街道内的唐楼住宅，利用人流交通繁忙作掩饰。

海关呼吁，市民可透过海关24小时热线182 8080、网上表格、或举报罪案专用电邮帐户（[email protected]），举报怀疑私烟活动。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
5小时前
陈庭欣认与富商杨振源分手 缺席男友生日会早暗示八年情断 公开分手原因：不涉第三者
01:36
陈庭欣认与富商杨振源分手 缺席男友生日会早暗示八年情断 公开分手原因：不涉第三者
影视圈
4小时前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
9小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
陈庭欣分手丨彩丰行老板杨振源屋邨出身曾做地盘 19岁接手化妆品生意 与前妻育有两子
陈庭欣分手丨彩丰行老板杨振源屋邨出身曾做地盘 19岁接手化妆品生意 与前妻育有两子
影视圈
6小时前
日出康城业主擅拆单位主力墙案 两项传票罪成罚款18万 官斥：故意漠视墙壁状况致楼宇有倒塌风险
01:03
日出康城业主擅拆单位主力墙案 两项传票罪成罚款18万 官斥：故意漠视墙壁状况致楼宇有倒塌风险
社会
6小时前
央视新闻联播播出解放军无人机飞过台北101的画面。
00:17
围台军演︱解放军无人机罕见飞过台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片
即时中国
2小时前
大肚惨被流放街头 港妈怒插奶奶「正日癌」网民抽丝剥茧揭心寒真相｜Juicy叮
大肚惨被流放街头 港妈怒插奶奶「正日癌」网民抽丝剥茧揭心寒真相｜Juicy叮
时事热话
4小时前
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
饮食
3小时前