海关破深水埗唐楼私烟仓 检58万元货拘内地男

海关今日（12月29日）下午在深水埗福荣街截查拘捕一名36岁可疑内地男子，在其背囊和手提袋内起出一批私烟。其后关员再押解男子到上址一唐楼单位，破获一个私烟仓库及分销中心。行动中海关共检获约13万支私烟，其市值约58万元，应课税值约43万元。

海关税收罪案调查科税收调查第二组调查主任胡旨逵表示，被捕男子报称是汽车维修员，相关私烟仓库相信是供应深水埗一带。不法之徒为了减低风险，特意将私烟收藏繁忙街道内的唐楼住宅，利用人流交通繁忙作掩饰。

海关呼吁，市民可透过海关24小时热线182 8080、网上表格、或举报罪案专用电邮帐户（[email protected]），举报怀疑私烟活动。