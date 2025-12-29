车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡

土瓜湾马头围道176号近庇利街对开，今日（12月29日）下午3时许，一名27岁姓吴女途人被85线九巴撞倒，卷入车底重创昏迷，大批途人目睹后报案求助。警方消防接报赶至，将伤者救出送伊利沙伯医院抢救，可惜至下午4时许不治。68岁姓杜巴士女车长正接受调查。

女途人疑冲灯过路 挨撞卷车底亡

据了解，当时巴士按交通灯号行驶，女途人则有亲属陪同，期间女途人突然沿斑马线自行步出马路，女车长收掣不及酿成意外。女途人挨撞后，身上血迹斑斑，送院时需要被安上自动心外压机，惜最终回天乏术。

现场所见，大批警员事后在场调查意外原因，并向九巴女车长及伤者同行女亲属了解事发情况；九巴车底遗留一副眼镜，相信为伤者物品；另外马头围道往尖沙咀方向近庇利街一度全线封闭，交通繁忙。

目前案件由西九龙总区交通部特别调查队跟进调查。警方呼吁，任何人如目睹意外发生或有任何资料提供，请致电3661 9062或3661 9000与调查人员联络。

九巴：事发时交通灯为绿色 车速正常

九巴回复查询时表示，今日（29日）下午3时半，九巴一辆往火炭骏洋邨的路线85巴士沿马头围道行驶，至庇利街交界的交通灯位置时，一名女途人突然走出马路，随即发生交通事故，女途人送院后不治。

九巴对事件感到非常难过，已派职员对其家人作深切慰问。公司初步调查显示，事发时车辆交通灯号为绿色，巴士车速正常，事故发生后立即收掣停车，会配合警方调查。