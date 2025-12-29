两校男生疑争用足球场 8岁小学生被踢胸推面受伤 警通缉1少年

一名8岁姓庄小学男生，于本月19日在西贡保良局赛马会北潭涌度假营参加学校旅行。同日下午1时半，男生与同学在足球场踢足球期间，与另一间学校的学生因使用球场问题发生争执，遭对方用足球踢向胸部，再被用手推面部，令他失平衡跌倒，其面部、上身及脚受伤。

学生疑争用足球场起争执。保良局网页图片

男生于活动结束回家后，向父亲讲述事件经过，其父随即报案，并陪同他送往明爱医院治理。经警方调查后，案件列为「袭击致造成身体伤害」，现正通缉一名年约13至16岁少年，暂未有人被捕。案件现交由黄大仙警区刑事调查队第七队跟进。据了解，被打的男生就读圣保罗书院小学，而涉踢人的少年为航海学校学生。