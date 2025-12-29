珍惜生命│长沙湾19岁少女自缢亡 疑学业情绪等受困
更新时间：13:25 2025-12-29 HKT
发布时间：13:25 2025-12-29 HKT
发布时间：13:25 2025-12-29 HKT
长沙湾英华街6号一过渡性房屋，今日（12月29日）中午12时许有保安报案，表示发现一名少女在单位内以布带上吊。警员接报到场，将昏迷的19岁少女送往明爱医院抢救，可惜最终不治。事件仍在调查。
据悉，少女是应届中学文凭试（DSE）考生，与同学关系良好。2023年起与父母及胞姊居住上址至今。其母亲今早10时许离家工作，最后一次与少女见面。少女轻生前曾透过WeChat向母亲发讯息，母亲收到讯息后，立即通知屋邨管理处先行开门，惜已太迟。
另据了解，少女有长期情绪病纪录，需要定期覆诊，学校社工也一直跟进。她曾向母亲表达疲累和不开心，而与她关系良好的爷爷则于两日前离世。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT