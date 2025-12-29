珍惜生命│长沙湾19岁少女自缢亡 疑学业情绪等受困

长沙湾英华街6号一过渡性房屋，今日（12月29日）中午12时许有保安报案，表示发现一名少女在单位内以布带上吊。警员接报到场，将昏迷的19岁少女送往明爱医院抢救，可惜最终不治。事件仍在调查。

据悉，少女是应届中学文凭试（DSE）考生，与同学关系良好。2023年起与父母及胞姊居住上址至今。其母亲今早10时许离家工作，最后一次与少女见面。少女轻生前曾透过WeChat向母亲发讯息，母亲收到讯息后，立即通知屋邨管理处先行开门，惜已太迟。

另据了解，少女有长期情绪病纪录，需要定期覆诊，学校社工也一直跟进。她曾向母亲表达疲累和不开心，而与她关系良好的爷爷则于两日前离世。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk