珍惜生命│沙田38岁失踪男水泉澳邨堕毙 疑堕楼两日才被发现

沙田水泉澳邨城泉楼，今日（12月29日）早上9时15分一名保安报案，发现一名男子倒卧一楼平台，救护员接报赶至，当场证实事主气绝身亡。死者姓何（38岁），据悉住大围文礼路，有情绪病，近日受工作问题困扰。他于上周六（12月27日）上午离开住所后失踪，家人心急报案。志愿团体「香港守望者服务团」亦曾发帖呼吁市民提供资料，并打算今早寻人，惜最终传来噩耗。

警方翻看闭路电视，相信何男于上周六上午11时左右，独自进入城泉楼，再乘升降机上楼上天台。有住户亦报称，当日相若时间曾听过一声巨响，但未有为意。至今日，清洁工人到平台清洁，才发现何男倒卧平台。警方其后检查何男尸体，发现多处骨折，相信由高处堕下。目前案件仍在调查。

此为本港今早一小时内揭发两宗堕楼悲剧之一。屯门青山公路新墟段11至17号嘉华大厦，今日（12月29日）上午8时15分，一名29岁姓林男子被发现由单位堕楼，警方消防接报赶至，当场证实男子不治。

相关报道：珍惜生命｜屯门29岁情困男堕楼亡 同住胞弟揭发惜太迟

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk