屯门区内传异味 街坊网上投诉似粪便 环保署：或与新界西堆填区工程有关

近日有屯门居民在网上发文投诉，指区内不时传出刺鼻臭味，形容气味与粪便或垃圾相似，引起大批街坊共鸣。多名居民回应称，在友爱邨、屯门市中心、景峰、新墟、大兴、田景及良景等多个地点，均曾闻到异味，部分人更形容情况反复出现，影响日常生活。

环保署：估计季候风及工程有关

《星岛头条》就事件向政府部门查询，环境保护署周日晚上回复表示，近日屯门区出现的气味问题，估计与冬季季候风及新界西堆填区现正进行的工程有关。署方解释，新界西堆填区早前出现斜坡移位，承办商自今年11月底起展开斜坡巩固工程，期间需移走部分已堆填的废物，在西北风影响下，气味或会飘散至屯门部分地区。

环保署估计气味有可能与冬季季候风及新界西堆填区正在进行中的工程有关。

环保署指出，工程展开时已加强现场气味管理，包括加设堆填气体抽气井及流动堆填气体燃烧装置，以加强抽取及处理堆填气体。鉴于近日异味情况，署方已要求承办商即时进一步强化措施，包括24小时运作去除异味设备，以及增派无人机定期进行气味抑制工作。

环保署表示，会持续密切监察情况，并按需要采取适当行动；同时预料未来数天风向转为东风及东北风后，气味对居民的影响将显著减低，而有关工程预计于明年2月完成，届时异味问题可望完全消除。