屯门区内传异味 街坊网上投诉似粪便 环保署：或与新界西堆填区工程有关

突发
更新时间：01:11 2025-12-29 HKT
发布时间：01:11 2025-12-29 HKT

近日有屯门居民在网上发文投诉，指区内不时传出刺鼻臭味，形容气味与粪便或垃圾相似，引起大批街坊共鸣。多名居民回应称，在友爱邨、屯门市中心、景峰、新墟、大兴、田景及良景等多个地点，均曾闻到异味，部分人更形容情况反复出现，影响日常生活。

环保署：估计季候风及工程有关

《星岛头条》就事件向政府部门查询，环境保护署周日晚上回复表示，近日屯门区出现的气味问题，估计与冬季季候风及新界西堆填区现正进行的工程有关。署方解释，新界西堆填区早前出现斜坡移位，承办商自今年11月底起展开斜坡巩固工程，期间需移走部分已堆填的废物，在西北风影响下，气味或会飘散至屯门部分地区。

环保署指出，工程展开时已加强现场气味管理，包括加设堆填气体抽气井及流动堆填气体燃烧装置，以加强抽取及处理堆填气体。鉴于近日异味情况，署方已要求承办商即时进一步强化措施，包括24小时运作去除异味设备，以及增派无人机定期进行气味抑制工作。

环保署表示，会持续密切监察情况，并按需要采取适当行动；同时预料未来数天风向转为东风及东北风后，气味对居民的影响将显著减低，而有关工程预计于明年2月完成，届时异味问题可望完全消除。

↓立即下载星岛头条App↓

