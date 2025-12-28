警圣诞长假期新界南打击飙车酒驾毒驾 拘7人发488张告票

新界南总区交通部于圣诞长假期打击非法赛车、酒后及毒后驾驶，共拘捕7人及扣留9辆涉非法改装车辆。

新界南交通部总区执行及管制组人员为打击酒后驾驶、毒后驾驶及非法赛车，于12月24日至28日一连5日长假期，在区内主要干道设置路障，并重点巡查酒吧区，截查可疑车辆及进行反非法赛车行动。人员同时向驾驶人士进行酒精呼气测试，以打击相关罪行。



行动中，人员共拘捕7名本地男子，年龄介乎23至48岁，涉嫌「贩运危险药物」、「非法赛车」、「酒后驾驶」，以及为「被通缉人士」。此外，人员就其他交通违例事项发出488张定额罚款通知书。行动中，人员亦发现9辆私家车怀疑曾非法改装，涉嫌违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》，相关车辆已被拖往汽车扣留中心作进一步检验。人员亦发出3张车辆欠妥报告。

