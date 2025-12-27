洪水桥谋杀案│29岁疑犯黑布蒙头被押返现场重组案情 暂控谋杀罪周一提堂

今年8月元朗洪水桥发生谋杀弃尸案，一名51岁私烟拆家被人斩伤后脑，疑因失血过多致死弃尸亦园路桥底。新界北总区重案组接手调查后，最新一轮拘捕行动涉及11男1女（25至67岁），当中包括两名分别29岁及32岁的男子，两人周五（26日）在深圳湾口岸涉谋杀被捕。今日（27日）下午4时左右，探员押解其中一名被捕男子到亦园路港深西部公路桥底重组案情。

现场所见，疑犯黑布蒙头，腰缠铁链，在桥底空地重演当日情况，包括将假人拉下车施袭，又一度做出脚踢姿势等，期间有回应警员提问，身旁一名警员则手持摄录机全程记录。整个案件重组过程历时约45分钟，疑犯再由警员押上车离去。

警方指警方昨日（26日）拘捕一名29岁男子，他涉嫌与8月25日在天水围发生的一宗谋杀案有关，他今日被暂控一项谋杀罪，案件将于12月29日上午在粉岭裁判法院提堂。另一名于昨日被捕的32岁男子已获准保释候查，须于2026年1月下旬向警方报到。

据了解，最新被捕的12人，包括一名持有本港身份证的巴基斯坦籍男子，他们分别涉嫌谋杀、协助罪犯及妨碍司法公正。截至目前，警方已就此案共拘捕23男4女。当中11人早前已分别被暂控谋杀、串谋谋杀、协助罪犯及妨碍司法公正罪，并于8月至11月期间在粉岭裁判法院提堂。目前有14人获准保释，2人仍被扣查。

8月28日重组案情及寻获涉案凶器：