Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洪水桥谋杀案｜再多12人落网 两男深圳湾过关就擒 累计27人被捕

突发
更新时间：01:12 2025-12-27 HKT
发布时间：01:12 2025-12-27 HKT

发生于今年8月的元朗洪水桥弃尸谋杀案，警方调查再有突破性进展。新界北总区重案组在全港多区及口岸先后再拘捕12名男女，令案中被捕人数大幅增至27人。其中两名核心疑犯周五在深圳湾口岸入境时落网，现正被扣留调查。

这宗骇人听闻的命案揭发于8月25日，一名51岁私烟拆家疑因金钱与生意纠纷，于天水围遇害后，被人弃尸于洪水桥亦园路桥底。死者被发现时头部受创，警方随即封锁现场展开大规模搜捕。

警方表示，最新一轮拘捕行动涉及11男1女（25至67岁），当中包括两名分别29岁及32岁的男子，两人周五（26日）在深圳湾口岸涉谋杀被捕。其余被捕人士则包括一名持有本港身份证的巴基斯坦籍男子，他们分别涉嫌谋杀、协助罪犯及妨碍司法公正。

截至目前，警方已就此案共拘捕23男4女。当中11人早前已分别被暂控谋杀、串谋谋杀、协助罪犯及妨碍司法公正罪，并于8月至11月期间在粉岭裁判法院提堂。目前有14人获准保释，2人仍被扣查。

新界北总区重案组正跟进案件，不排除稍后有更多人被起诉。警方呼吁任何目击者或有资料提供之人士，请即致电3661 3362与调查人员联络。

今年8月25日，51岁死者被发现弃尸在亦园路一个露天货仓对开的港深西部公路桥底。警方翻查「天眼」及经深入调查后，相信事主同日驾车离开住所后，遭至少10人闸车拦截，期间被对方刀斩后脑及带走挟持，并在失血致死后被弃尸。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
14小时前
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
8小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
11小时前
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
6小时前
深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽
深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽
旅游
8小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
宏福苑五级火一个月｜市民献花悼念「冀灾民走出黑暗」 广福商场陷寒冬
01:09
宏福苑五级火一个月｜市民献花悼念「冀灾民走出黑暗」 广福商场陷寒冬
突发
7小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
13小时前
前富贵港姐庞卓欣宣布结婚 雪地晒巨型椭圆钻戒劲抢fo 与死敌麦明诗由女拔斗到选美屡传不和
前富贵港姐庞卓欣宣布结婚 雪地晒巨型椭圆钻戒劲抢fo 与死敌麦明诗由女拔斗到选美屡传不和
影视圈
7小时前