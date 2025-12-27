洪水桥谋杀案｜再多12人落网 两男深圳湾过关就擒 累计27人被捕

发生于今年8月的元朗洪水桥弃尸谋杀案，警方调查再有突破性进展。新界北总区重案组在全港多区及口岸先后再拘捕12名男女，令案中被捕人数大幅增至27人。其中两名核心疑犯周五在深圳湾口岸入境时落网，现正被扣留调查。

这宗骇人听闻的命案揭发于8月25日，一名51岁私烟拆家疑因金钱与生意纠纷，于天水围遇害后，被人弃尸于洪水桥亦园路桥底。死者被发现时头部受创，警方随即封锁现场展开大规模搜捕。

警方表示，最新一轮拘捕行动涉及11男1女（25至67岁），当中包括两名分别29岁及32岁的男子，两人周五（26日）在深圳湾口岸涉谋杀被捕。其余被捕人士则包括一名持有本港身份证的巴基斯坦籍男子，他们分别涉嫌谋杀、协助罪犯及妨碍司法公正。

截至目前，警方已就此案共拘捕23男4女。当中11人早前已分别被暂控谋杀、串谋谋杀、协助罪犯及妨碍司法公正罪，并于8月至11月期间在粉岭裁判法院提堂。目前有14人获准保释，2人仍被扣查。

新界北总区重案组正跟进案件，不排除稍后有更多人被起诉。警方呼吁任何目击者或有资料提供之人士，请即致电3661 3362与调查人员联络。

今年8月25日，51岁死者被发现弃尸在亦园路一个露天货仓对开的港深西部公路桥底。警方翻查「天眼」及经深入调查后，相信事主同日驾车离开住所后，遭至少10人闸车拦截，期间被对方刀斩后脑及带走挟持，并在失血致死后被弃尸。