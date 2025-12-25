Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞｜深圳湾口岸下午人潮渐褪 市民特意「错峰出行」顺利过关

突发
今日（12月25日）圣诞节长假期第一日，各个陆路口岸迎来市民北上高峰。其中在深圳湾口岸今早人头涌涌，大桥更有车龙绵延。至下午，深圳湾过关人潮渐褪，口岸大楼未见拥挤。有市民选择「错峰出行」，下午才带同一家大细，拖着行李箱「一抽二褦」，顺利过关。

相关报道：圣诞长假期各口岸「打蛇饼」 深圳湾大桥现车龙 港珠澳大桥金巴轮候长达一小时

市民周先生一家下午4时许在深圳湾过关回乡，形容口岸环境畅顺。他又称北上4日，为避开周日（12月28日）返程高峰，特意选择周一（12月29日）才回港。市民黄先生一家亦是下午时分过关，准备前往深圳玩3日。他们一家今早有圣诞派对，因此刚好避开了早上过关人流，因此今日过关较为顺利。

政府早前呼吁呼吁跨境出行人士，在圣诞长周末期间，尽量使用公共交通工具往来香港和内地或澳门，并及早计划行程，预留充裕交通时间，亦建议市民考虑于非繁忙时间出行。另外，市民可透过政府「口岸通」网站，实时了解各管制站大堂轮候情况

相关报道：圣诞︱截至今午4时 逾61.8万人次离境 罗湖关口占11.8万人最繁忙

↓立即下载星岛头条App↓

