机场寄舱行李藏违禁伸缩棍 赴加拿大港女被捕

警方表示，机场警区于昨日（24日）接获报案，指机场保安人员为出境行李作出安全检查期间，发现其中一件前往加拿大的寄舱行李藏有违禁武器。



人员接报到场，经初步调查后，拘捕一名45岁本地女子，涉嫌违反《航空保安条例》。调查显示，该名女子涉嫌于其寄舱行李内藏有一枝怀疑属于违禁武器的伸缩棍。被捕人已获准保释候查，案件交由机场警区刑事调查队第二队跟进。

过往警方不时发现有部份旅客因不同原因，会携带违禁武器，例如伸缩棍及胡椒喷雾，由香港出境到外地。警方表示根据香港法例，携带违禁武器上机（不论寄舱或手提行李）均属违法，一经定罪，最高刑罚可判处监禁5年，呼吁市民切勿以身试法。