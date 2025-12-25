Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

机场寄舱行李藏违禁伸缩棍 赴加拿大港女被捕

突发
更新时间：10:36 2025-12-25 HKT
发布时间：10:36 2025-12-25 HKT

警方表示，机场警区于昨日（24日）接获报案，指机场保安人员为出境行李作出安全检查期间，发现其中一件前往加拿大的寄舱行李藏有违禁武器。
 
人员接报到场，经初步调查后，拘捕一名45岁本地女子，涉嫌违反《航空保安条例》。调查显示，该名女子涉嫌于其寄舱行李内藏有一枝怀疑属于违禁武器的伸缩棍。被捕人已获准保释候查，案件交由机场警区刑事调查队第二队跟进。

过往警方不时发现有部份旅客因不同原因，会携带违禁武器，例如伸缩棍及胡椒喷雾，由香港出境到外地。警方表示根据香港法例，携带违禁武器上机（不论寄舱或手提行李）均属违法，一经定罪，最高刑罚可判处监禁5年，呼吁市民切勿以身试法。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
20小时前
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
影视圈
13小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
13小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
21小时前
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
即时中国
3小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
2025-12-24 10:00 HKT
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
19小时前
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
影视圈
12小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
20小时前