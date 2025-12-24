内地女持傀儡户口 清洗$300万骗案黑钱 被加刑至囚40个月

就2024年6月至7月发生的3宗骗案，警方经调查后拘捕一名52岁内地女子，为傀儡户口持有人，并以「洗黑钱」罪将其控告，涉及骗款约330万港元。被告于上月26日被判罪成，其后控方向法庭申请加刑并获批，被告今日（24日）在荃湾裁判法院被判处监禁40个月。

警方新界北总区科技及财富罪案组高级督察叶颖豪表示，2024年6至7月警方接获三宗报案：其中一名受害人堕入假冒客服骗案，骗徒讹称受害人的社交媒体账户即将有额外收费，以各种借口指示受害人转账至指定银行户口；另外两名受害人则堕入网上投资骗案，骗徒自称投资专家，诱使受害人于虚假网站或应用程式开户，并指示受害人转账至多个本地银行户口，最后受害人未能取回虚假投资户口显示得益，才发现受骗。

警方新界北总区科技及财富罪案组高级督察叶颖豪。

三名受害人共损失约330万港元。其中有约110万港元存入两个本地银行傀儡户口。警方随后调查，并于2024年10月拘捕一名傀儡户口持有人，为52岁内地女子，其名下两个银行户口共清洗约300万港元犯罪得益。警方其后以「洗黑钱」起诉该女，案件今年11月26日在区域法院提堂，被告人承认两项「洗黑钱」罪。为加强阻吓性，警方向法庭申请加刑，获批批准加重两成刑期。被告于今日（12月14日）被判监40个月。

警方财富情报及调查科高级督察申文燕提醒市民，犯罪集团成员操作户口固然违法，但傀儡户口持有人亦会干犯洗黑钱罪。洗黑钱是非常严重的罪行，最高可被判罚款港币500万元及监禁14年。不论借出或卖出户口，清洗黑钱所带来的刑罚及后果，远超于犯罪集团所给予的金钱利益。警方会继续与律政司就合适案件向法庭申请加刑，以增加阻吓性。除大型执法行动，财富情报及调查科亦会持续教育宣传，向市民大众推广反洗钱讯息。

警方财富情报及调查科高级督察申文燕。