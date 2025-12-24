Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜李郑屋公园山坡六旬翁上吊 当场死亡

突发
更新时间：09:11 2025-12-24 HKT
发布时间：09:11 2025-12-24 HKT

今日（24日）早上7时49分，有晨运客途经长沙湾李郑屋泳池休憩花园对上行山径时，发现一名男子在附近一山坡处上吊，慌忙报警求助。现场是东京街60号，救援人员赶到，随即将上吊男子解下，惟证实年约60岁的事主已当场不治。警方用帐篷遮蔽遗体，正调查死者身份及事件原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

