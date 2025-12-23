海关再拘内地来港宠物猫走私犯 一个多月内已4宗
更新时间：16:31 2025-12-23 HKT
发布时间：16:31 2025-12-23 HKT
香港海关人员昨日（12月22日）在罗湖管制站入境大堂，截查一名58岁抵港男旅客，经检查后在其背包内，检获一只约值2万元的非法进口猫，遂拘捕该名男子。案件已转交渔农自然护理署作跟进调查。
相关报道：星岛申诉王 | 放蛇直击深圳宠物店走私毛孩 公开运送过程标榜2小时到香港
海关提醒市民，任何人未领有有效许可证而将动物输入香港，即属违法。根据《狂犬病规例》，任何人非法输入动物、动物尸体或动物产品，一经定罪，最高可被判罚款5万元及监禁1年。
翻查资料起，近一个多月时间海关已侦破多宗走私宠物猫来港案件：
12月19日：海关人员在文锦渡管制站入境大堂，截查一名39岁抵港男旅客，经搜身检查后发现其身穿衣服的暗袋内藏有一只幼猫，约值1000元，遂拘捕该名男子。
11月23日：关员在罗湖管制站入境大堂，截查一名56岁抵港女旅客，经检查后在其背包内检获一只猫，约值2万元，遂拘捕该名女子。
11月21日：关员同样在罗湖管制站入境大堂，截获一名61岁抵港男旅客，经检查后在其手提袋内检获两只怀疑非法进口幼猫，约值2万元，关员遂拘捕该名男子。
相关报道：内地现「一日直送」猫狗到港 海关吁切勿光顾：走私不是爱，是虐待
