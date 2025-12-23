Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关再拘内地来港宠物猫走私犯 一个多月内已4宗

突发
更新时间：16:31 2025-12-23 HKT
发布时间：16:31 2025-12-23 HKT

香港海关人员昨日（12月22日）在罗湖管制站入境大堂，截查一名58岁抵港男旅客，经检查后在其背包内，检获一只约值2万元的非法进口猫，遂拘捕该名男子。案件已转交渔农自然护理署作跟进调查。

相关报道：星岛申诉王 | 放蛇直击深圳宠物店走私毛孩 公开运送过程标榜2小时到香港

海关提醒市民，任何人未领有有效许可证而将动物输入香港，即属违法。根据《狂犬病规例》，任何人非法输入动物、动物尸体或动物产品，一经定罪，最高可被判罚款5万元及监禁1年。

海关昨日于罗湖检获的的非法进口猫。海关图片
海关昨日于罗湖检获的的非法进口猫。海关图片

翻查资料起，近一个多月时间海关已侦破多宗走私宠物猫来港案件：

12月19日：海关人员在文锦渡管制站入境大堂，截查一名39岁抵港男旅客，经搜身检查后发现其身穿衣服的暗袋内藏有一只幼猫，约值1000元，遂拘捕该名男子。

11月23日：关员在罗湖管制站入境大堂，截查一名56岁抵港女旅客，经检查后在其背包内检获一只猫，约值2万元，遂拘捕该名女子。

11月21日：关员同样在罗湖管制站入境大堂，截获一名61岁抵港男旅客，经检查后在其手提袋内检获两只怀疑非法进口幼猫，约值2万元，关员遂拘捕该名男子。

相关报道：内地现「一日直送」猫狗到港 海关吁切勿光顾：走私不是爱，是虐待

海关曾于社交平台，呼吁市民切勿光顾声称可从内地「一日直送」猫狗到港的服务。
海关曾于社交平台，呼吁市民切勿光顾声称可从内地「一日直送」猫狗到港的服务。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
8小时前
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
2025-12-22 15:31 HKT
父母60岁买自愿医保太迟？网民大激辩 过来人一句话道破残酷现实：做错决定代价咁大...｜Juicy叮
父母60岁买自愿医保太迟？网民大激辩 过来人一句话道破残酷现实：做错决定代价咁大...｜Juicy叮
时事热话
4小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
2025-12-22 16:54 HKT
94岁《真情》台柱激罕现身贵气十足 去年在家晕倒惊揭心脏出事须做手术
94岁《真情》台柱激罕现身贵气十足 去年在家晕倒惊揭心脏出事须做手术
影视圈
7小时前
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
影视圈
9小时前
TVB禁爱令发功！何沛珈阮浩棕两年情断 《东周刊》独家直击女方憔悴状态突然情绪激动
TVB禁爱令发功！何沛珈阮浩棕两年情断 《东周刊》独家直击女方憔悴状态突然情绪激动
即时娱乐
8小时前
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
2025-12-22 17:41 HKT
广州室内滑雪场墟冚场面不再？港教练直击无人雪道「情况有点夸张」 网民反指：周末好多人……
广州室内滑雪场墟冚场面不再？港教练直击无人雪道「情况有点夸张」 网民反指1时段极多人
旅游
2025-12-22 15:35 HKT