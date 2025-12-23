精心布局设伪冒船公司网站 制造「幽灵贸易」洗黑钱89亿元 5男女被捕

香港海关发现有犯罪集团利用虚假的贸易文件，制造不存在的贸易纪录，并借此「幽灵贸易」方式进行大规模清洗黑钱的罪行。海关财富调查科于上周采取行动，拘捕5名本地男女（介乎28岁至59岁），他们涉嫌于2022年1月至2025年12月间，清洗多达89亿港元的犯罪得益。

海关财富调查科财富调查第一组高级调查主任蔡剑辉，于今午（23日）记者会上交代案件。他解释涉案的「幽灵贸易」，是指在现实中不存在的贸易，亦没有真实的货物进出口。不法分子利用一些虚假的贸易文件，例如假单据及假合约等，制造买卖纪录，并透过这些买卖纪录将黑钱扮作合法的贸易收入，继而将资金大额转移，隐瞒资金的真实来源，令黑钱「洗白」。

调查显示，涉案的洗黑钱集团制作精美的伪冒船公司网站，以及一些虚假的贸易文件，营造贸易活动真实存在的假象，企图在银行对客户进行审查时蒙混过关。案中其中一宗虚假贸易，集团向银行声称付运了约8,600万港元等值的货物，因而其公司户口收到相应的货款。若银行职员根据集团提供的海运提单上的资料，查看相关网站，则会得到相对应的虚假船务讯息。

蔡剑辉称，早前海关财富调查科发现3名本地男女，涉嫌利用公司名下的银行户口处理大额来历不明的款项，公司所接收的资金主要来自多间海外公司，包括中东及非洲国家的公司，而资金会于短时间内被汇到几间持牌找换店，以及多间本地及内地公司，亦有部分入了个人户口。这几间涉案公司，相互之间亦有资金转账的纪录，相信3人是同一洗黑钱集团的骨干成员。当中2名男子亦利用个人户口，处理来历不明的款项。

3人在2022年1月至2025年12月期间，在14间本地银行共开设15个公司户口和14个个人户口，共接受逾3,700笔不明来历的转账，涉款共89亿港元。而涉案的3间公司并无任何出入境报关纪录，公司地址亦是一些个人地址，或其他公司的业务地址。海关经进一步调查后，再发现另外2名本地女子，与集团的骨干成员有大额的金钱往来，涉嫌协助处理怀疑犯罪得益。

海关于上周四及五（18日及19日）采取行动，以涉嫌「洗黑钱」罪名拘捕2名本地男子及3名本地女子。人员亦搜查5名被捕人士位于北角和将军澳的住所，以及他们在北角和太子的公司地址，检获多部手提电话、银行卡、支票簿、一批税务文件及虚假的贸易文件。5名被捕人获准保释候查，他们名下合共约5,500万元的资产已被即时冻结或由海关进行密切监察。

蔡剑辉强调，今次是首次发现有洗黑钱集团精心设立伪冒网站，并配合他们制作的虚假贸易文件，以掩饰「幽灵贸易」背后的洗黑钱罪行。案中涉及的金额庞大，手法亦较以往案件复杂，令海关大大加强侦查的难度。海关会根据《有组织及严重罪行条例》，继续循被捕人的背景、资金来源和流向等多方面，以及相关的伪冒网站作深入调查，不排除有更多人被捕。