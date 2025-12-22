Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

骑劫WhatsApp新招｜对话纪录偷梁换柱 假女儿图骗$20万 银行及时发现

突发
更新时间：20:32 2025-12-22 HKT
发布时间：20:32 2025-12-22 HKT

警方今日（12月22日）提醒市民，近期骑劫WhatsApp骗局有新招，直接针对被骑劫者本身。有骗徒近日骑劫一名家长手机，将他与女儿的对话纪录删除后，再创作出一个与其女儿头像暱称相同的联络人，随之假女儿要求转账20万元，更利用昔日真女儿的语音纪录加强说服力。这名家长险些上当，幸转账时获热心银行职员提醒，及时制止损失。

骗徒逐步布局：删纪录、仿头像、真语音 

警方今日在社交平台「守网者」表示，受害人近日接到自称是其女儿的WhatsApp讯息，声称急需20万元周转。事主到银行办理转账时，经职员提醒致电女儿本人核实，才惊觉自己WhatsApp 被人骑劫。幸好银行协助停止转账，受害人未有金钱损失。警方经调查后，发现今次的骑劫WhatsApp骗徒手法，与以往案例有所不同，并非诈骗被骑劫者的联络人，目标是被骑劫者：

  • 一：受害人收到假冒WhatsApp发送的钓鱼讯息，讹称受害人须点击连结验证帐户，否则帐户会被禁用。受害人点击钓鱼短讯超连结后，被转至假冒WhatsApp页面，依指示输入骗徒所提供的「八字代码」，导致其WhatsApp帐户被骑劫；
  • 二：骗徒复制受害人女儿早前发送的语音短讯，其后删除受害人与其女儿所有对话记录；
  • 三：骗徒盗用受害人女儿的头像及暱称，在受害人WhatsApp新增假冒的「女儿」联络后，假女儿向受害人要求转账。

一周逾40宗骑劫WhatsApp骗案 涉逾$500万

警方提醒市民，过去一星期共接获逾40宗骑劫WhatsApp骗案，涉款逾500万元。警方呼吁市民，应该定期登出WhatsApp的「已连结装置」；不应输入不明来历「代码」；可启用双重认证功能加强保安；不要尽信搜寻器的结果，建议将常用网页加入书签。+

另外，市民亦应避免连接公共WiFi或在公共电脑上登入网上帐号；切勿随便透露密码、验证码、扫描二维码及输入不明来历的代码；如亲友经WhatsApp借贷，应致电对方核实；汇款前，使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」评估诈骗风险。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
6小时前
赵世曾70岁旧爱姚炜风采完胜女儿 曾因赵式芝同性婚姻撞墙断绝关系 母女现况曝光
赵世曾70岁旧爱姚炜风采完胜女儿 曾因赵式芝同性婚姻撞墙断绝关系 母女现况曝光
影视圈
8小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
7小时前
旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮
旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮｜Juicy叮
时事热话
4小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
7小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
22小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
「鱼档大盗」长沙湾元朗连环落手 疑偷钱偷手机 苦主寻人：家母大量珍贵回忆喺电话
「鱼档大盗」长沙湾元朗连环落手 疑偷钱偷手机 苦主寻人：家母大量珍贵回忆喺电话｜Juicy叮
时事热话
7小时前
内地明年2月起禁止拒收现金 助维护人民币法定货币地位 中港消费者赞好
内地明年2月起禁止拒收现金 助维护人民币法定货币地位 中港消费者赞好
宏观经济
7小时前
沛公甜品全线门市结业？！开业18年靠榴梿甜品起家 近年改变经营策略 网民：挨到咁耐算奇迹
荃湾名店沛公甜品 疑全线门市结业！开业18年靠榴梿甜品起家 近年改变经营策略 网民：挨到咁耐算奇迹
饮食
6小时前