骑劫WhatsApp新招｜对话纪录偷梁换柱 假女儿图骗$20万 银行及时发现

警方今日（12月22日）提醒市民，近期骑劫WhatsApp骗局有新招，直接针对被骑劫者本身。有骗徒近日骑劫一名家长手机，将他与女儿的对话纪录删除后，再创作出一个与其女儿头像暱称相同的联络人，随之假女儿要求转账20万元，更利用昔日真女儿的语音纪录加强说服力。这名家长险些上当，幸转账时获热心银行职员提醒，及时制止损失。

骗徒逐步布局：删纪录、仿头像、真语音

警方今日在社交平台「守网者」表示，受害人近日接到自称是其女儿的WhatsApp讯息，声称急需20万元周转。事主到银行办理转账时，经职员提醒致电女儿本人核实，才惊觉自己WhatsApp 被人骑劫。幸好银行协助停止转账，受害人未有金钱损失。警方经调查后，发现今次的骑劫WhatsApp骗徒手法，与以往案例有所不同，并非诈骗被骑劫者的联络人，目标是被骑劫者：

一：受害人收到假冒WhatsApp发送的钓鱼讯息，讹称受害人须点击连结验证帐户，否则帐户会被禁用。受害人点击钓鱼短讯超连结后，被转至假冒WhatsApp页面，依指示输入骗徒所提供的「八字代码」，导致其WhatsApp帐户被骑劫；

二：骗徒复制受害人女儿早前发送的语音短讯，其后删除受害人与其女儿所有对话记录；

三：骗徒盗用受害人女儿的头像及暱称，在受害人WhatsApp新增假冒的「女儿」联络后，假女儿向受害人要求转账。

一周逾40宗骑劫WhatsApp骗案 涉逾$500万

警方提醒市民，过去一星期共接获逾40宗骑劫WhatsApp骗案，涉款逾500万元。警方呼吁市民，应该定期登出WhatsApp的「已连结装置」；不应输入不明来历「代码」；可启用双重认证功能加强保安；不要尽信搜寻器的结果，建议将常用网页加入书签。+

另外，市民亦应避免连接公共WiFi或在公共电脑上登入网上帐号；切勿随便透露密码、验证码、扫描二维码及输入不明来历的代码；如亲友经WhatsApp借贷，应致电对方核实；汇款前，使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」评估诈骗风险。

