内地现「一日直送」猫狗到港 海关吁切勿光顾：走私不是爱，是虐待

香港海关近日揭发多宗走私宠物案件，今日（12月22日）在社交平台发帖呼吁市民，切勿光顾声称可从内地「一日直送」猫狗到港的服务。海关强调，购买走私宠物不仅违法，更是助长虐待动物的源头。

海关称，走私过程中，猫狗往往被塞进狭窄空间，长时间缺乏食水，承受极度惊恐与压力，更易感染致命疾病，对动物造成严重伤害。海关指出，这种行为绝非爱护动物，而是赤裸裸的虐待

海关提醒市民，真正的爱护应以动物福祉为先，拒绝参与任何走私宠物活动。当局会继续加强执法，打击相关非法行为，重申「走私宠物不是爱，是虐待」，呼吁公众共同保护动物，举报可疑走私情况，为毛孩提供安全、合法的生存环境。

近期走私宠物到港案件

12月19日：海关人员在文锦渡管制站入境大堂，截查一名39岁抵港男旅客，经搜身检查后发现其身穿衣服的暗袋内藏有一只幼猫，约值1000元，遂拘捕该名男子。

11月23日：关员在罗湖管制站入境大堂，截查一名56岁抵港女旅客，经检查后在其背包内检获一只猫，约值2万元，遂拘捕该名女子。

11月21日：关员同样在罗湖管制站入境大堂，截获一名61岁抵港男旅客，经检查后在其手提袋内检获两只怀疑非法进口幼猫，约值2万元，关员遂拘捕该名男子。