中九龙绕道．车Cam｜的士隧道前调头逆线 懒理对头车「大地任我行」
更新时间：17:08 2025-12-22 HKT
发布时间：17:08 2025-12-22 HKT
发布时间：17:08 2025-12-22 HKT
中九龙绕道通车后，今日（12月22日）是首个工作日，然而有市民拍摄到一部的士在隧道前调头后，竟无视对头车公然逆线行驶，险象环生，引起不少网民批评，讽其是「大地任我行」。
现场为中九龙绕道往油麻地方向近启德主场馆隧道入口位置，车Cam片段所见，事发于今日早上11时许，一部的士由承启道或启祥道入口，经启德交汇处落桥，准备驶入隧道之际，竟突然收慢，调头往承昌道入口方向逆线行驶。尾随车辆见状大惊，随即煞车保持距离。
另外有人同一时间于承丰道天桥亦目睹事件，可见的士调头后贴路肩逆行，期间死火灯长闪惟未见减速，幸途经的重型车辆及时避开。最终的士离开镜头范围，未知后续。
片段流传后引起网民热议，讽的士司机是「大地任我行」、「逆线行中九新路第一架」、「能人所不能」、「行得好自然」；亦有人直言「直头系疯狂驾驶啦」、「呢啲一定要捉到佢、钉佢牌」。
相关报道：中九龙绕道︱首个工作日司机未熟路 往启德疑遭路牌误导 避上观塘绕道急切双白线
最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产 开班当导师重新出发 首开腔谈困境：于谷底徘徊
2025-12-21 16:00 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
2025-12-21 14:22 HKT
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
2025-12-21 12:39 HKT
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
2025-12-21 14:16 HKT