中九龙绕道．车Cam｜的士隧道前调头逆线 懒理对头车「大地任我行」

中九龙绕道通车后，今日（12月22日）是首个工作日，然而有市民拍摄到一部的士在隧道前调头后，竟无视对头车公然逆线行驶，险象环生，引起不少网民批评，讽其是「大地任我行」。

现场为中九龙绕道往油麻地方向近启德主场馆隧道入口位置，车Cam片段所见，事发于今日早上11时许，一部的士由承启道或启祥道入口，经启德交汇处落桥，准备驶入隧道之际，竟突然收慢，调头往承昌道入口方向逆线行驶。尾随车辆见状大惊，随即煞车保持距离。

另外有人同一时间于承丰道天桥亦目睹事件，可见的士调头后贴路肩逆行，期间死火灯长闪惟未见减速，幸途经的重型车辆及时避开。最终的士离开镜头范围，未知后续。

片段流传后引起网民热议，讽的士司机是「大地任我行」、「逆线行中九新路第一架」、「能人所不能」、「行得好自然」；亦有人直言「直头系疯狂驾驶啦」、「呢啲一定要捉到佢、钉佢牌」。

