毒品快餐车太子道西逆线逃捕 司机弃车后攀栏杆危站 警员及时劝止

一名被通缉男子于今日（22日）早上9时许，怀疑驾驶毒品快餐车被巡警发现截查。男子为逃避警方追捕，先在旺角窝打老道与太子道西逆线行车，途中又弃下毒品及弃车于公主道创知中学外。其后，男子跑至附近公园被警员追及，一度爬出天桥栏杆危站，幸警员及时劝止。

据悉疑犯另涉5宗通缉案

案中警方检获总值近10万元毒品，并拘捕33岁姓毛男子，涉嫌「危险驾驶」、「驾驶时没有有效驾驶执照」、「驾驶时没有第三者保险」及「贩毒」，另据悉他另涉5宗通缉案件。案件中无人受伤。

事发于今早9时许，西九龙总区交通部执行及管制组人员驾驶警察电单车，途经窝打老道与太子道西交界，期间目睹一部私家车的司机驾驶期间使用手提电话及没有佩戴安全带。警员指示司机停车接受调查，但对方未有理会并且高速驾车逃离，期间更在窝打老道逆线行驶，最后私家车停在公主道创知中学对开。

疑犯逃捕一度危站 警员劝止

现场消息称，司机落车逃跑，跑至约400米外文福道花园的行人天桥上。网上片段所见，司机一度爬出栏杆外危站险象环生。追至的交通警员在旁劝止：「落嚟先讲，落嚟呀！落嚟畀个机会你。」其间，警员忙于拉着司机，高呼围观群众报警增援，热心群众随即响应。

其后司机被制服，警员将他黑布蒙头押返私家车调查，缉毒犬在场协助搜证。。警方亦在附近一花糟位置，发现一个怀疑是司机弃掉的腰包，内有毒品。最终，警方共搜出157包市值约6万元的怀疑霹雳可卡因，及8包市值约3.9万元的怀疑「冰毒」。案件正由九龙城警区刑事调查队第六队跟进。