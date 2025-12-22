Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

毒品快餐车太子道西逆线逃捕 司机弃车后攀栏杆危站 警员及时劝止

突发
更新时间：18:13 2025-12-22 HKT
发布时间：13:09 2025-12-22 HKT

 一名被通缉男子于今日（22日）早上9时许，怀疑驾驶毒品快餐车被巡警发现截查。男子为逃避警方追捕，先在旺角窝打老道与太子道西逆线行车，途中又弃下毒品及弃车于公主道创知中学外。其后，男子跑至附近公园被警员追及，一度爬出天桥栏杆危站，幸警员及时劝止。

据悉疑犯另涉5宗通缉案

案中警方检获总值近10万元毒品，并拘捕33岁姓毛男子，涉嫌「危险驾驶」、「驾驶时没有有效驾驶执照」、「驾驶时没有第三者保险」及「贩毒」，另据悉他另涉5宗通缉案件。案件中无人受伤。

事发于今早9时许，西九龙总区交通部执行及管制组人员驾驶警察电单车，途经窝打老道与太子道西交界，期间目睹一部私家车的司机驾驶期间使用手提电话及没有佩戴安全带。警员指示司机停车接受调查，但对方未有理会并且高速驾车逃离，期间更在窝打老道逆线行驶，最后私家车停在公主道创知中学对开。

疑犯逃捕一度危站 警员劝止

现场消息称，司机落车逃跑，跑至约400米外文福道花园的行人天桥上。网上片段所见，司机一度爬出栏杆外危站险象环生。追至的交通警员在旁劝止：「落嚟先讲，落嚟呀！落嚟畀个机会你。」其间，警员忙于拉着司机，高呼围观群众报警增援，热心群众随即响应。

其后司机被制服，警员将他黑布蒙头押返私家车调查，缉毒犬在场协助搜证。。警方亦在附近一花糟位置，发现一个怀疑是司机弃掉的腰包，内有毒品。最终，警方共搜出157包市值约6万元的怀疑霹雳可卡因，及8包市值约3.9万元的怀疑「冰毒」。案件正由九龙城警区刑事调查队第六队跟进。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
5小时前
赵世曾70岁旧爱姚炜风采完胜女儿 曾因赵式芝同性婚姻撞墙断绝关系 母女现况曝光
赵世曾70岁旧爱姚炜风采完胜女儿 曾因赵式芝同性婚姻撞墙断绝关系 母女现况曝光
影视圈
6小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
5小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
6小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮
旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮｜Juicy叮
时事热话
3小时前
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因｜Juicy叮
时事热话
7小时前
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
社会
6小时前
「鱼档大盗」长沙湾元朗连环落手 疑偷钱偷手机 苦主寻人：家母大量珍贵回忆喺电话
「鱼档大盗」长沙湾元朗连环落手 疑偷钱偷手机 苦主寻人：家母大量珍贵回忆喺电话｜Juicy叮
时事热话
5小时前
内地明年2月起禁止拒收现金 助维护人民币法定货币地位 中港消费者赞好
内地明年2月起禁止拒收现金 助维护人民币法定货币地位 中港消费者赞好
宏观经济
5小时前