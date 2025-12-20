体内藏毒偷运冰毒可卡因到港 警检$1700万毒品拘53岁南非汉

警方发现有毒贩透过体内藏毒方式，将毒品由外地流入本港，经深入调查后，警方昨日(19日)在元朗展开反毒品行动，在铁皮屋仓库内检获约28.5公斤的怀疑冰毒及约3.4公斤的怀疑可卡因，市值约1,700万元，并拘捕一名持俗称行街纸的53岁南非汉，涉嫌「贩运危险药物」。

警方毒品调查科高级督察陈力豪讲述案情时表示，昨日（19日）中午，探员在元朗八乡水盏田村进行一个反毒品行动，行动中，探员拘捕一名非华裔男子，并在其被用作毒品储存仓库的铁皮屋单位内，检获共约28.5公斤怀疑冰毒，3.4公斤怀疑可卡因，以及一批包装工具。探员随即以贩运危险药物罪名将该名男子拘捕。

被捕人为53岁南非籍男子、报称无业，持俗称行街纸，现正被警方扣查，稍后时间将会被暂控相关罪名，并将于周一（22日）在屯门裁判法院提堂。警方初步调查相信有人受到贩毒集团以金钱利诱，被招揽成为仓管及派送毒品的角色。今次行动已经成功阻截大批毒品流入市面。

警方留意到是次案件所检获毒品有不同包装，其中有部分是粒状，胶囊形状，有理由相信该类型包装的毒品是透过体内藏毒方式由外地流入本港，警方强调体内藏毒极其危险，一旦包装在运送期间有任何破损，入面的毒品会对身体造成极大影响，甚至有死亡风险。警方会继续追查毒品来源，以源头堵截为目标，从供应链着手将贩毒集团瓦解。

警方重申有能力及决心打击贩毒活动，不论贩毒集团尝试以不同途径将毒品输入本港，又或以不同方式在本港进行分销活动，警队以及毒品调查科都会锲而不舍，绝不手软，全力打击任何形式的贩毒行为。

根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁。市民切勿以身试法。