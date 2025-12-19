Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

石荫邨住户掟杂物落楼 再纵火烧垃圾房 警拘35岁男

突发
更新时间：21:47 2025-12-19 HKT
发布时间：21:47 2025-12-19 HKT

葵涌石荫邨勇石楼今日（12月19日）凌晨5时许一名保安报案，指在上址一平台发现有杂物怀疑从高处堕下，其后大厦一垃圾房有垃圾筒及杂物起火，火已被救熄。

消防经初步调查，相信起火原因有可疑。警方经跟进后，怀疑一名住户在单位将杂物抛出窗外，其后到垃圾房点燃杂物导致火警。目前，涉案35岁姓江男子涉嫌容许物体自高处堕下及纵火被捕，他现正被扣留调查，案件交由葵青警刑事调查队第二队跟进。案件中没有人受伤，毋须疏散。

