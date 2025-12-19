Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

积金易｜骗徒冒充供款人开户 呃走$180万强积金 5男落网另涉洗黑钱$7800万

更新时间：15:56 2025-12-19 HKT
发布时间：15:14 2025-12-19 HKT

警方周三（12月17日）捣破一个与积金易平台有关的诈骗及洗黑钱犯罪集团，以「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪拘捕5名男子（28至65岁），包括主脑及骨干成员。诈骗集团涉嫌今年3至11月期间，利用伪造身份证，冒充供款人在「积金易」开户，并盗取强积金存款。

网罪科科技罪案组警司张巧仪表示，案中有12名供款人被冒认身份，当中3人共约180万元的强积金（MPF）存款被骗徒成功转走，6人成功开户但没有被转走存款，3人资料外泄但未被开户；另外，该集团亦涉清洗犯罪得益高达7800万元。

警方今日见记者，交代一个诈骗集团利用「积金易」骗走市民强积金案件。杨伟亨摄

诈骗集团五大步骤 用假证成功绕过电子验证

网罪科科技罪案组总督察李俊岷简述案情，表示今年10月下旬一名市民尝试在「积金易」开户，发现其身份资料被人盗用成功开户，进一步查询后惊觉自己81万元强积金存款被人以「退休」为理由提走，款项被转至一个冒充受害人所开立的银行户口，因此市民报警求助。

警方跟进调查后，发现该诈骗集团以5个步骤，逐步骗走市民强积金：

警方跟进调查后，发现该诈骗集团以5个步骤，逐步骗走市民强积金。
  • 一：疑犯透过非法渠道，取得受害人曾遗失或泄露的个人资料后，制作出带有傀儡成员照片的伪造香港身份证；
  • 二：傀儡冒充受害人在「积金易」平台开户，并利用伪造身份证，成功绕过开户时的电子客户身份验证程序（俗称eKYC），令「积金易」户口顺利连结至受害人的强积金帐户；
  • 三：傀儡再以同一手法，冒充受害人开立银行户口。随后，骗徒以退休等不同理由申请提取强积金，将受害人强积金存款转至上述傀儡户口；
  • 四：骗徒为逃避追捕，利用多个傀儡户口，将款项多层次、跨行转账，以清洗黑钱；
  • 五：经多重转账后，骗徒便在银行分行或提款机提走现金。
积金易开户时的电子客户身份验证程序（俗称eKYC）。积金易网页截图

 犯罪集团分工明确 

网罪科人员经过情报分析，锁定诈骗集团主脑及两名骨干，他们主要负责策划、招揽傀儡成员、安排傀儡成员冒充受害人开户、控制受害人积金易户口提款、招揽傀儡户口洗黑钱、亲自最终提款等。警方更发现，他们所操控的多个傀儡户口，仅在今年10月至11月期间，已清洗了高达7800万元黑钱。

警：骗徒上载假证文件质素「骤眼睇都真」

至周三（12月17日）时机成熟后，警方随即行动拘捕上述首脑、两名骨干成员及两名傀儡户口持有人，涉嫌「串谋诈骗」及「洗黑钱」等罪。行动中警方检获约2万元现金、被捕人犯案时衣著、怀疑连接受害人积金易户口的手提电话、申请提取强积金的虚假文件、傀儡银行户口相关文件等。

涉案证物中未见有虚假身份证，被问及假证仿真程度时，警方表示调查过程中所发现的其实是「上载文件」，而相关文件质素是「骤眼睇都真」。目前，警方仍在追查犯罪集团如何取得受害人身份证资料，以及疑犯制造伪造身份证流程等。

警方呼吁市民妥善保管自己个人资料。

警方提醒市民妥善保管自己个人资料及身份证明文件，不要轻易将身份证上面个人资料给予他人，避免被不法之徒利用；其次，市民应主动留意自己资产管理平台，确保没有异常的登入或资金流动，如有怀疑应向相关机构查询。
 

