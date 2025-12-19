九龙城区供电一度故障 商场学校乌灯黑火 5000住户受影响

九龙城区一带周四（18日）下午惊传大规模停电，受影响范围包括住宅、多个大型商场及校园。中电证实，区内一组一万一千伏特供电系统发生故障，导致约5000名客户受影响，期间更有大厦电表房冒烟及校园困䢂意外。

事发于周四下午约4时13分。中电发言人回复查询时表示，位于九龙城区的一万一千伏特供电系统出现故障，电力供应瞬间中断。受影响的5000名客户中，约4000名客户已于4分钟内透过遥距复电恢复供电，余下客户则于下午约5时全部复电。中电正调查事故确切成因。

停电期间，九龙城区多处陷入混乱。下午5时许，乐富邨乐东楼据悉有电表房一度冒烟，导致大厦短暂停电。位于联合道的香港兆基创意书院亦在社交平台表示，迎来「开校以来第一次大停电」，有教师需摸黑授课，学生则在图书馆开手机电筒寻书，甚至有人苦中作乐大唱生日歌。学校茶水间的雪柜门贴上告示，提醒复电前切勿打开。

此外，九龙城广场及附近商场亦曾一片漆黑，有商户证实停电维持约10分钟。香港浸会大学善衡校园亦受波及，网上流传片段显示，有教职员及学生在乘搭升降机期间突然遇上停电困于内，消防员随即接报到场协助救援。

交通方面，警方于下午时分接报指，界限街与东宝庭道交界的交通灯失灵，需派员到场疏导交通。

中电表示，事故发生后已迅速派员到场检查及抢修，并透过客户经理及社区支援队与受影响客户紧密联系，提供适切支援。