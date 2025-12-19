Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龙城区供电一度故障 商场学校乌灯黑火 5000住户受影响

突发
更新时间：00:31 2025-12-19 HKT
发布时间：00:31 2025-12-19 HKT

九龙城区一带周四（18日）下午惊传大规模停电，受影响范围包括住宅、多个大型商场及校园。中电证实，区内一组一万一千伏特供电系统发生故障，导致约5000名客户受影响，期间更有大厦电表房冒烟及校园困䢂意外。

事发于周四下午约4时13分。中电发言人回复查询时表示，位于九龙城区的一万一千伏特供电系统出现故障，电力供应瞬间中断。受影响的5000名客户中，约4000名客户已于4分钟内透过遥距复电恢复供电，余下客户则于下午约5时全部复电。中电正调查事故确切成因。

停电期间，九龙城区多处陷入混乱。下午5时许，乐富邨乐东楼据悉有电表房一度冒烟，导致大厦短暂停电。位于联合道的香港兆基创意书院亦在社交平台表示，迎来「开校以来第一次大停电」，有教师需摸黑授课，学生则在图书馆开手机电筒寻书，甚至有人苦中作乐大唱生日歌。学校茶水间的雪柜门贴上告示，提醒复电前切勿打开。

此外，九龙城广场及附近商场亦曾一片漆黑，有商户证实停电维持约10分钟。香港浸会大学善衡校园亦受波及，网上流传片段显示，有教职员及学生在乘搭升降机期间突然遇上停电困于内，消防员随即接报到场协助救援。

交通方面，警方于下午时分接报指，界限街与东宝庭道交界的交通灯失灵，需派员到场疏导交通。

中电表示，事故发生后已迅速派员到场检查及抢修，并透过客户经理及社区支援队与受影响客户紧密联系，提供适切支援。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
18小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
13小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
22小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
16小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
11小时前
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
12小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
15小时前
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
即时中国
1小时前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影视圈
11小时前