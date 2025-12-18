上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒

上环发生巨额劫案，今晨(18日)9时06分，两名找换店职员手持4个共载有十亿日圆(折算约5千万港元)的行李箧，到皇后大道中181号新纪元广场对面下车时，突有3名可疑男子走近，其中2人手持开山刀声称打劫，3名匪徒强抢走4个箧后，登上一部接应七人私家车逃离现场。受害人立即报警求助，警员驰至在附近兜截凶徒，未几在上环港鐡站D出口外，拘捕一个手持大量日圆箧的内地男子，带署扣查。

警方稍后在苏杭街138号路旁发现一辆可疑私家车，该车身有轻微损毁痕迹。不排除劫匪驾车至上址时，3刀匪与接应司机弃车而逃。被捕的43岁姓丛男子，持双程证来港，警方正追查其来目的，以及追缉其同余在逃劫匪。案件由港岛总区重案组1B队跟进。

现场消息称，案中39岁受害人是永乐街一间找换店的职员，而该批被抢10亿日圆是属于另一拥有人的，事主经营外贸生意，赚取日圆并兑换成其他货币赚取差价，其生意已经营多年，以往没有发生过抢劫事件。事发前找换店职员与其51岁司机，分4个箧盛载10亿日圆现金，在新纪元广场对开下车，打算到附近银行将日圆兑换成港元。岂料当他们落车时即遇劫。