Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国泰客机马尼拉机场疑误闯滑行道 另一客机及时复飞避祸 国泰：正全面调查

突发
更新时间：18:19 2025-12-18 HKT
发布时间：05:10 2025-12-18 HKT

国泰航空架客机，昨日（17日）在菲律宾马尼拉国际机场准备返港期间，疑误闯不正确的滑行道。当时有另一班国泰客机准备降落，幸机场空管人员及时发现，著降落的客机复飞、误闯客机即时停下，未酿成严重事故。国泰航空回复查询时，表示正就事件开展全面调查。

事件发生在当地17日傍晚6时半，据航班追踪网站Flightradar24及航空交通管制无线电录音网站LiveATC的资料显示，航班编号CX918的国泰客机，事发时准备由马尼拉阿基诺国际机场（MNL）准备前往香港。当客机驶离客运大楼，沿滑行道滑行至13跑道前的C停止点，机场空管人员指示指令客机横过13号道，并于06跑道停止点前停下。

国泰航空CX 918客机怀疑在马尼拉机场疑闯跑道。Flightradar24 截图
国泰航空CX 918客机怀疑在马尼拉机场疑闯跑道。Flightradar24 截图

此时，一班由香港飞抵马尼拉的国泰CX903航班，已获得空管人员的06跑道降落许可。约数十秒后，空管人员指示 CX 903复飞，机师亦即时回应，并进行复飞；空管人员亦拎示CX918原地停止。尾随CX903的宿雾太平洋航空5J358航机，亦被空管人员要求复飞。当06跑道清空后，CX918航机反方向进入跑道，并在前方一个出口脱离跑道进入滑行道，并调头后重新进入06跑道，准备起飞前往香港。复飞的CX 903客机，则在复飞15分钟后安全降落。事件中无人受伤。

国泰航空回复查询时表示，CX918航班由一架波音777客机营运，于马尼拉阿基诺国际机场前往香港。航机在滑行期间，使用了不正确的滑行道。当地空管人员为安全起见，指示两架抵达客机，执行标准的复飞程序，再重新降落，并批准 CX918 驶入跑道，起飞前往香港。在事件期间，乘客及机组人员的安全未受影响。国泰航空正就事件开展全面调查，并全力配合相关当局的工作。

国泰航空CX903客机降落时需要复飞。Flightradar24 截图
国泰航空CX903客机降落时需要复飞。Flightradar24 截图

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
1小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
4小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
01:36
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
18小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
9小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
01:47
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
10小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
7小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
2025-12-17 19:00 HKT
宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助
宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助
社会
34分钟前