天逸邨逸江楼垃圾桶遭纵火 居民忧心 警追查拘28岁男住户

网上近日流传天水围天逸邨逸江楼一张通告，指出大厦发生纵火案，有垃圾桶被焚毁，居民大为忧虑。警方经追查后，今日（12月17日）拘捕一名28岁男住户。

管业处透过通告表示，逸江楼中层近日发生「多宗」纵火，幸被及早发现和扑灭，直指危及居民生命财产，对此高度重视，并已即时报案。该处也已加强大厦不定时巡查及各项保安程序，如有发现可疑人士，会即时报警处理，呼吁住户如发现可疑人士请即时通知。

网上近日流传天水围天逸邨逸江楼一张通告，指出大厦发生纵火案。Threads：azadie_w

警方今日表示，昨日（12月16日）下午3时12分接获逸江楼保安报案，指上址一楼层垃圾桶起火。消防到场将火救熄，无人受伤，毋须疏散。经初步调查，起火原因有可疑，元朗警区刑事调查队第四队跟进后，同日下午约5时30分于大厦一单位，拘捕涉嫌緃火的28岁姓麦本地男子，他正被扣查。

天水围天逸邨逸江楼。资料图片