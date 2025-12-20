新扎师兄出班 航天工程硕士回流承父母衣钵 好市民奖得主受启发决心从警

「新扎师兄」出班。香港警察学院今日举行新一期结业会操，34名见习督察及187名学警将投入警务工作。3名成绩优异的学员日前分享加入警队因由。当中有见习督察在外国修毕航空航天工程硕士，回港后曾任职金融经纪，最终认为警务工作更适合自己；也有不断自我增值，任职警员6年后如愿成为见习督察。另有曾获得「好市民奖」的学警，因内心那份正义感决心加入警队。3名学员不若而同认为警务工作多元、有挑战性又可以服务市民，已视警务工作为其终身职业。

新一期警察学院结业当中3名优秀学员包括学警陈委麟 Valen（左）、见习督察莫竣稀 Justin（中）、见习督察钟坚柱 Tyrone（右）。

学警陈委麟 Valen（右）、见习督察莫竣稀 Justin（中）、见习督察钟坚柱 Tyrone（左）谈到从警感受。

25岁见习督察莫竣稀：施礼荣盾及荣誉警棍奖得主

获得施礼荣盾及荣誉警棍奖、现年25岁见习督察莫竣稀(Justin)，加入警队前在英国修毕航空航天工程硕士，学成回港后曾任职金融经纪。Justin表示自己来自警察家庭，父母均是警务人员，从小父母教导「责任重于承诺，行动先于言语」，这句话令Justin牢牢铭记，也是他做人的座右铭。

Justin忆述小时候曾因一次和姐姐的争吵而被父亲错怪，父亲了解真相后没有半点托辞，马上跟年纪尚小的我道歉，父亲勇于承担的处事态度，「就如警察维持社会秩序和治安，是需要专业、严格及有承担的人去维持。」

Justin提到，自己在英国读书期间，在居住的社区盗窃问题严重，居民不敢晚上出户，「这些经历让我感到，香港现时的安全及稳定来之不易，是有赖一支训练有素、纪律严明的警队去维持社会秩序及保护市民。」Justin称已视警务工作为其终生职业，冀望能在警队发挥所长。

见习督察莫竣稀 Justin 的父母均是警务人员。受访者提供

见习督察莫竣稀 Justin 硕士毕业照。受访者提供

32岁见习督察钟坚柱：荣誉警棍得主

获荣誉警棍的32岁见习督察钟坚柱(Tyrone)，在大学主修广告暨策略行锁。Tyrone称大学毕业后进入一间公司任文职，但感工作枯燥乏味，明白到自己需要的不单是一份工作，而是一分让自己热血沸滕的事业，抱持对正义的向往与使命感，加上年少时担任风纪队长，明言纪律的重要性，于是决定「转跑道」投身警务工作。

Tyrone称任职警员6年期间，经历过2019年「黑暴」，他忆述在一次行动的经验，透过持续的观察与追踪，最终找到藏匿爆炸品及弹药的地点。Tyrone称在这次行动深深体会到警务工作的「重量」，要守护市民避免悲剧发生。「梦想从来不是一蹴而得，必须要监坚持初心，勇敢前行。」为了成为见习督察，Tyrone投考一年前已开始准备，包括重点提升体能、警务知识及英语能力，最终如愿获得取录。

见习督察钟坚柱 Tyrone 与家人合照。受访者提供

见习督察莫竣稀 Justin（右）、见习督察钟坚柱 Tyrone（左）认为警务工作多元、有挑战性又可以服务市民。

34岁学警陈委麟：银笛奖及学业成续优异证书得主

获银笛奖及学业成续优异证书得奖者、34岁学警陈委麟(Valen)，他加入警队前曾任职建筑助理工程主任，亦曾获得「好市民奖」，Valen称2021年一次上班途中经过邻居门口，听见有猫咪叫声，其后看到楼下店舖贴上寻猫启示，并附上的偷猫贼的背影相片与其邻居相似，由于该名邻居没有养猫，引起Valen疑心，遂告知猫主，最终偷猫贼被警方绳之于法，他亦因此获得「好市民奖」。

Valen称「获奖的喜悦和满足感，启发了我要成为警察守护香港」，毅然决定转行投考警队，他希望日后能以自身的经历与热诚，为香港社会贡献力量。

本报突发组

学警陈委麟 Valen 于2021年获得好市民奖。受访者提供

学警陈委麟 Valen（右）、见习督察莫竣稀 Justin（中）、见习督察钟坚柱 Tyrone（左）谈到从警感受。