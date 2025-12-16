海关首破用货船底吸水口藏毒案 检$2.5亿可卡因拘两人 潜水机械人首建功

海关首次侦破利用远洋船船底吸水口藏毒案件，毒贩舍易取难，将毒品收藏吸水口位置，掩人耳目，惟海关经分析后，并在潜水机械人协助下，潜入11米水深吸水口，检获417公斤可卡因，市值2亿5600万元，拘捕两名印度籍男船员，成功捣破大型海上毒品储存仓库。

这是海关近年侦破最大宗贩运可卡因毒品案件，亦是海关船队引入潜水机械人以来首度建功，破获远洋货柜船的大型走私毒品案件。海关亦提到，整个打捞行动耗时11小时，期间遭遇大潮，水流急湍，风险极高。

内地与香港部门联手 截417公斤可卡因

海关毒品调查科高级监督刘玉龙讲述案情时表示，香港海关联同内地海关、警务处、消防处开展一个特别行动，打击贩毒集团利用大型货船偷运毒品的非法活动，今年11月5日海关成功侦破一宗近年最大宗贩运可卡因毒品案件，在货船船底吸水口位置，检获417公斤可卡因，市值2亿5600万元，今次亦是首次发现有贩毒集团以船底藏毒方式，将毒品收藏于船底极隐蔽吸水口位置，行动已成功堵截大量毒品流入本港或邻近地方。

香港海关早前与内地海关开展情报交流工作，根据情报，贩毒集团可能会利用大型货船偷运毒品，有别以往，将毒品收藏在货柜内，改为将毒品收藏在货船上极隐蔽位置，经进行大量情报收集及分析工作，包括了解货船不同结构，其行驶路线，以及毒品来源，成功锁定一艘大型货船，该艘货船总长度有333米、船身阔度48米，有关货船由巴西开出，途经新加坡、上海、凌波以及香港。海关随即对该艘货船采取24小时全天候监控，最终有关货船于今年11月4日进入香港水域，随即派出海关船队押送该货船到指定地方进行清关及搜查工作，经过海关详细检查，在船底吸水口位置检获大量毒品，经点算后检获417公斤可卡因，行动中拘捕两名船上人士。货船左下方约11米便是吸水口位置，贩毒集团将大量毒品收藏于吸水口内的空间位置。据悉，被捕两人为印度籍船员，分别37及45岁。

海关毒品调查科高级监督刘玉龙（图左）及海关港口及海域科海域行动课监督罗展文讲述案件详情。

打捞耗时11小时 犹如大海捞针

海关港口及海域科海域行动课监督罗展文讲解搜查经过，当日目标货柜船凌晨时分进入香港水域，当货船到达货柜码头后，海关人员马上登船对船员及船舱进行搜查，但未有发现。经过风险评估后，决定派出海关潜水队，对船底位置作深入搜查，货船水下面积接近三个标准足球场，搜查过程如大海捞针， 水底下阳光被船身遮盖，光线严重不足，伸手不见五指，为增加搜查效率，先派出潜水机械人进行大面积搜查，结果好快在船底11米深一个大约长0.8米、阔0.5米的吸水口闸门内发现大型用防水物料包裹的可疑物品，锁定有关位置后，即派出潜水员，进行更深入搜查。

由于当时正值大潮，水流急湍，大大增加搜查的难度，但海关潜水员锲而不舍，亦联络消防处潜水组，共同硏判相关的风险，以保障潜水员的安全。整个打捞耗时11小时。最终海关潜水员在吸水口内一个2米乘3米乘2米的空间内，检获共11块大小不一，重30或45公斤的怀疑可卡因，被多层防水物料包裹。而该批毒品被绑上22块重5公斤或10公斤铅饼，估计是抵消吸水口的吸力。今次是海关船队引入潜水机械人以来首度建功，破获远洋货柜船的大型走私毒品案件。海关利用潜水机械人，大大减低潜水员的体力损耗，提升搜查的效率。

海关船队潜水机械人。

毒贩收藏手法罕见 仍难逃海关法眼

刘玉龙续称，是次案件中货船由巴西出发，可卡因的主要来源地为南美国家或地区，不排除贩毒集团预先将大量毒品收藏于有关货船的船底吸水口位置，而货船将途经几个地方包括新加坡、上海、宁波及香港，以循环线操作航行，估计犯罪集团想利用大型货船作为大型海上毒品储存仓库，当揾到买家，便派受专业训练的潜水员在船底取出毒品予买家，将毒品分销到不同地区。

刘玉龙指船底藏毒案件，手法极为罕见，一般来说，一艘船会有吸水口位置，主要功用抽取海水去冷却船上引擎，或供应船上其他系统使用如衞生系统，此吸水位置极之隐蔽，在水深约11米位置，而出入口极之狭窄，不排除需要专业潜水人士才可去到，一般人难以接触有关地方，所以贩毒集团便将毒品收藏吸水口位置，以为相对较安全，可以掩人耳目。此藏毒手法虽看似有「小聪明」，但其实适得其反 ，因这只货船只得两个吸水口位置，经过海关情报分析，当锁定毒品收藏手法后，人员可准确迅速在有关位置起获所有毒品。

海关相信今次行动已摧毁大型海上毒品的供应链，对贩毒集团造成沉重打击，从源头进行打击贩毒活动，今次检获的毒品，整体包装十分完整，而每袋毒品都用绳索绑起，中间看不出任何被分拆过的痕迹，今次行动已将整批毒品截获，防止大量毒品流入市面或其他邻近地区。香港海关会与其他执法机构保持情报交流，打击各类贩毒活动。