警国安处破黑暴工厦军训基地 再拘一女子涉非法操练 累计10人落网

警务处国安处就12月11日的执法行动，12月12日晚上再拘捕一名26岁女子，涉嫌违反《维护国家安全条例》第十三条「非法操练」罪，累计10人落网。

就早前被捕的9人，国安处昨日（13日）落案起诉其中两名分别24岁及25岁男子，他们合共被控一项「串谋颠覆国家政权」罪，案件将于明日（15日）上午在西九龙裁判法院提堂。该名被捕女子及案中其余被捕人已获准保释候查，须于2026年1月中旬向警方报到。

警方调查显示，有团伙于九龙一工厂大厦单位内进行非法操练，内容包括持枪械操练、刀术及格斗术等。人员在该涉嫌被用作非法操练的单位，并检获怀疑用作非法操练的攻击性武器。

