辅警系列｜投身辅警28载 跨国企业首席财务官喜圆儿时梦想

作为国际物流平台Lalamove首席财务官，他要负责这个跨国企业的财务大计；当脱下西装穿上警服，他要肩负守护社区安全的重责。驻守元朗分区的署理总督察(辅警)陈国基表示，自幼立志成为警务人员，遂于大学毕业后报考辅警，至今已服务辅警28载，他强调从事辅警工作犹如别人旅行一样愉悦，「在前线经历过不少社区案件，我的出现总能够帮助市民，甚或减轻他们的痛苦，当中的喜悦和满足感难以超越。」

陈国基(左)坦言，辅警队同事皆怀有贡献社会的心，彼此扶持，以自身专业知识支援警队，充分体现「工余献社群，辅警展潜能」的理念。

外号KK的陈国基，现时担任元朗分区助理指挥官(辅警)一职，从小受警匪影视剧集的影响，立志儆恶惩奸，及至1997年就读大学一年级之际，毅然报考辅警队，成为了香港回归祖国后首届辅警毕业生，大学毕业后虽跟随专业投身商界，但对警队的热爱从未减退，至今已服务辅警队28年，「感激有辅警队架构，让我从商、从警两个志愿可同时实现。」

KK最初担任辅警警员，多年来累积了丰富的警务工作经验，一步步晋升至现时岗位，同时见证了辅警队的发展。他指出，团队的价值观、专业、学术水平和心态不断进步，再者，在前线工作多年，接获的每宗案件都为自己带来深刻反思与提醒，加上眼见3000多名辅警同事皆怀有贡献社会的心，并且彼此扶持，「更感到值得留下，与团队一起成长。」

陈国基将辅警工作视为爱好，对于能够帮助市民感到满足，亦是生活的调剂。

现时KK的正职是国际物流平台Lalamove首席财务官，白天负责为公司处理财务、盈利与未来增长策略，夜晚与周末则换上制服，以元朗分区助理指挥官(辅警)的身份，带领团队支援正规警务人员处理突发事件，守护社区安全。

谈及多年来如何平衡两份繁重工作，KK笑称，他视辅警工作为爱好，当别人利用公余时间运动、旅行时，他则选择投入社会服务，因为他参与辅警工作犹如别人旅游一样，同样能够为自己带来生活平衡和满足感，「我的出现总能够帮助市民，甚或减轻他们的痛苦，当中的喜悦和满足感难以超越。」

KK续指，商界工作讲求利润，长年累月难免变得枯燥，然而穿上辅警制服，功利思想可完全放下，得以追求更简单的目标──服务市民，「在辅警队感受到的压力确实大一点，正因为直接关系到市民的生命财产安全，更要面面俱到。」

陈国基的正职是国际物流平台Lalamove首席财务官，即使工作繁重，仍然乐于利用公余时间，以辅警身份服务社会。

历年将大量公余时间投放在辅警队，KK坦言收获不少，例如年轻时已被灌输准时、纪律、互助等正向价值观，警务工作亦让他养成预先计划、考虑最坏情况的逻辑思维，于日后的工作中屡建奇效。与此同时，他亦将商业世界的弹性与决策制定思维带到警队，协助在既有程序下「跳出框框」，寻找更高效的警务工作方案。

KK补充，近年辅警职能不断扩充，吸纳了更多来自不同界别和背景的专业人士加入，他们各自利用本身的专业知识支援警队，例如有银行工作背景的辅警擅长辨认伪钞，在地政总署工作的同袍面对元朗区经常出现的土地纠纷，有能力迅速协助厘清问题，「可说是充分体现了『工余献社群，辅警展潜能』的理念。」

记者 麦键泷