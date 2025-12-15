Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辅警系列｜投身辅警28载 跨国企业首席财务官喜圆儿时梦想

突发
更新时间：07:30 2025-12-15 HKT
发布时间：07:30 2025-12-15 HKT

作为国际物流平台Lalamove首席财务官，他要负责这个跨国企业的财务大计；当脱下西装穿上警服，他要肩负守护社区安全的重责。驻守元朗分区的署理总督察(辅警)陈国基表示，自幼立志成为警务人员，遂于大学毕业后报考辅警，至今已服务辅警28载，他强调从事辅警工作犹如别人旅行一样愉悦，「在前线经历过不少社区案件，我的出现总能够帮助市民，甚或减轻他们的痛苦，当中的喜悦和满足感难以超越。」

陈国基(左)坦言，辅警队同事皆怀有贡献社会的心，彼此扶持，以自身专业知识支援警队，充分体现「工余献社群，辅警展潜能」的理念。
陈国基(左)坦言，辅警队同事皆怀有贡献社会的心，彼此扶持，以自身专业知识支援警队，充分体现「工余献社群，辅警展潜能」的理念。

外号KK的陈国基，现时担任元朗分区助理指挥官(辅警)一职，从小受警匪影视剧集的影响，立志儆恶惩奸，及至1997年就读大学一年级之际，毅然报考辅警队，成为了香港回归祖国后首届辅警毕业生，大学毕业后虽跟随专业投身商界，但对警队的热爱从未减退，至今已服务辅警队28年，「感激有辅警队架构，让我从商、从警两个志愿可同时实现。」

KK最初担任辅警警员，多年来累积了丰富的警务工作经验，一步步晋升至现时岗位，同时见证了辅警队的发展。他指出，团队的价值观、专业、学术水平和心态不断进步，再者，在前线工作多年，接获的每宗案件都为自己带来深刻反思与提醒，加上眼见3000多名辅警同事皆怀有贡献社会的心，并且彼此扶持，「更感到值得留下，与团队一起成长。」

陈国基将辅警工作视为爱好，对于能够帮助市民感到满足，亦是生活的调剂。
陈国基将辅警工作视为爱好，对于能够帮助市民感到满足，亦是生活的调剂。

现时KK的正职是国际物流平台Lalamove首席财务官，白天负责为公司处理财务、盈利与未来增长策略，夜晚与周末则换上制服，以元朗分区助理指挥官(辅警)的身份，带领团队支援正规警务人员处理突发事件，守护社区安全。

谈及多年来如何平衡两份繁重工作，KK笑称，他视辅警工作为爱好，当别人利用公余时间运动、旅行时，他则选择投入社会服务，因为他参与辅警工作犹如别人旅游一样，同样能够为自己带来生活平衡和满足感，「我的出现总能够帮助市民，甚或减轻他们的痛苦，当中的喜悦和满足感难以超越。」

KK续指，商界工作讲求利润，长年累月难免变得枯燥，然而穿上辅警制服，功利思想可完全放下，得以追求更简单的目标──服务市民，「在辅警队感受到的压力确实大一点，正因为直接关系到市民的生命财产安全，更要面面俱到。」

陈国基的正职是国际物流平台Lalamove首席财务官，即使工作繁重，仍然乐于利用公余时间，以辅警身份服务社会。
陈国基的正职是国际物流平台Lalamove首席财务官，即使工作繁重，仍然乐于利用公余时间，以辅警身份服务社会。

历年将大量公余时间投放在辅警队，KK坦言收获不少，例如年轻时已被灌输准时、纪律、互助等正向价值观，警务工作亦让他养成预先计划、考虑最坏情况的逻辑思维，于日后的工作中屡建奇效。与此同时，他亦将商业世界的弹性与决策制定思维带到警队，协助在既有程序下「跳出框框」，寻找更高效的警务工作方案。

KK补充，近年辅警职能不断扩充，吸纳了更多来自不同界别和背景的专业人士加入，他们各自利用本身的专业知识支援警队，例如有银行工作背景的辅警擅长辨认伪钞，在地政总署工作的同袍面对元朗区经常出现的土地纠纷，有能力迅速协助厘清问题，「可说是充分体现了『工余献社群，辅警展潜能』的理念。」

记者 麦键泷

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
16小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
10小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
有网民拍下英雄民众夺枪经过。X@Àdnanô
悉尼邦迪海滩枪击︱英勇市民埋伏夺枪 枪手节节后退天桥再施袭
即时国际
13小时前
悉尼邦迪海滩枪击死亡人数增至16死，40人仍留医。美联社
悉尼邦迪海滩枪击︱死亡人数增至16人包括一名儿童 40人仍留医 枪手为父子父被击毙
即时国际
3小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
17小时前
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影视圈
13小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
13小时前
河南有28岁女教师在成亲当日跳楼轻生，以控诉被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生
即时中国
22小时前
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT