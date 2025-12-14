偷信用卡「榨干」签账买名表手袋等 警拘7男涉款逾420万

今年9至12月全港多区接连发生多宗盗窃，以及信用卡被盗用进行大额签账的案件。犯罪集团会在运动场及食肆等人多地方，偷走受害人的信用卡，然后到名店签账购物，受害人直至收到银行的签账短讯提示，始知信用卡失窃。警方港岛总区刑事部于本月12日及13日采取行动，拘捕7名男子（介乎30岁至60岁），至今共侦破22宗同类案件，涉案金额超过420万元。

警方侦破的22宗案件中，涉及最大金额的一宗，是犯罪集团盗去受害人的信用卡后，用作签账购买一只30万元的名表；而最少金额的一宗则涉及购买衣服，款项为3,765元。

调查显示，涉案犯罪集团组织严密、分工清晰，集团成员会于港岛及九龙一些人流密集的地方，包括运动场、咖啡室和餐厅等，乘受害人不察，偷走他们银包内的信用卡，甚至只偷取受害人银包里多张信用卡的其中一至两张；之后会将银包放回原位，令受害人难以即时发现自己的信用卡不见了。

警方港岛总区科技及财富罪案组高级督察徐蔚莹。

当信用卡得手后，集团会迅速将这些信用卡透过中间人分发给成员，成员于是在短时间内到不同的名牌店舖，包括服装店、手袋店，或参茸海味店等进行大额消费，当中集团成员会以最快速度，榨取信用卡的最高限额，签账可高达数十万元；相信这些商品最终会被放到黑市变卖图利。

警方港岛总区科技及财富罪案组高级督察徐蔚莹表示，港岛总区刑事部就案件翻查了大量闭路电视片段，包括在「锐眼计划」下安装在罪案黑点的闭路电视影像，以及在商场、商舖和街道的部分私人闭路电视纪录，经分析后成功疏理出犯罪链上的不同角色，包括扒手、中间人及假买家，掌握他们的犯罪路线、交接过程及消费模式，拘捕涉案的7名人士，他们涉嫌「盗窃」及「以欺骗手段取得财产」，正被扣留调查。