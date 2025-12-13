Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火

突发
更新时间：08:29 2025-12-13 HKT
发布时间：04:39 2025-12-13 HKT

天水围今晨（13日）发生火警。天泽邨泽润楼一个高层单位凌晨时份突然冒烟起火，火势迅速蔓延，陷入火海。消防接报到场开喉扑救，救出一名51岁男子，他身体多处被严重烧伤，昏迷送院治理。事件中，至少有400名住户被紧急疏散。消防调查后认为火警原因有可疑，列緃火案跟进调查。

男伤者身体多处烧伤  不断痛苦挣扎

事发于今日凌晨3时43分，警方接获多人报案，指天泽邨泽润楼有单位冒出浓烟并起火。消防人员迅速到场，随即开喉灌救。

根据网上图片及影片，该高层单位当时已陷入一片火海，现场浓烟密布，警钟持续鸣响。消防员救出一名男伤者，救护员随即在该楼层升降机前方位置，为伤者提供初步治理。消息指，51岁姓谢男伤者为起火单位户主，他身体多处地方烧伤，疑因伤势严重一度不断痛苦挣扎。他随后被救护车送往屯门医院接受治理。

火势于同日凌晨4时11分被消防人员扑灭。在火警发生期间，多名住户从睡梦中惊醒，前往楼下暂避，事件中有400至500人紧急疏散至楼下空地暂避，有人仍身穿睡衣裤，亦有带同宠物逃生。警方和消防调查起火原因后认为有可疑，列緃火案跟进。

