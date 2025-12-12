中年女商人堕假冒官员电骗失$7400万巨款 22岁女公关收钱被捕

一名50多岁的女商人误堕假冒官员骗案，4个月内合共损失逾7400万港元积蓄，警方经调查后拘捕一名22岁女公关，她遭骗徒招募成为特务调查员，被指派与受害人见面，并向对方展示由集团提供的假冒执法人员证件及调查文件，协助收取调查保证金。

警方昨日（11日）接获一名女子报案，指在今年8月收到骗徒来电，对方讹称为内地执法人员，指控她涉及多项犯罪活动，要求提供资金作资产审查及将调查内容保密。骗徒亦透过视像通话向受害人展示伪造的证明文件。

受害人不虞有诈，于9月至12月期间按骗徒指示，将7400万港元分72次转账至骗徒指定的8个银行户口，每次款项由4.5万元至150万元不等。至周三（10日）骗徒要求受害人在其深水埗区的住所附近交付31万港元现金予假冒调查人员。当完成现金交易后，骗徒随即失联，受害人始觉受骗，并于翌日报警。消息指，受害人为一名50多岁的女商人。

由于骗款的金额庞大，深水埗警区重案组接手调查，并翻查大量闭路电视片段，包括「锐眼」计划所安装的闭路电视系统，成功锁定一名向受害人收取骗款的集团成员，并在同日傍晚拘捕一名22岁女子。

被捕女子为公关 遭骗徒招募成特务调查员

被捕女子报称公关职员，警方调查发现她早前遭自称内地执法官员的骗徒招募成为特务调查员，被指派与受害人见面，并向对方展示由集团提供的假冒执法人员证件及调查文件，协助收取调查保证金。集团成员指示被捕女子将收取的现金兑换成虚拟货币，再转至不同的虚拟货币钱包，清洗骗款。警方其后在被捕人的住所内，检获伪造香港警察委任证及假内地执法人员证件。她现正被扣留调查，将被暂控一项以欺骗手段取得财产罪。

警方指骗徒用多种不同方法以获得受害人的信任，包括在电话内透露自己是内地执法机构人员，亦曾透过视像通讯出示调查文件，令受害人信以为真。