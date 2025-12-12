Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关率代表团赴比利时及危地马拉 出席世界海关组织会议

突发
更新时间：18:32 2025-12-12 HKT
发布时间：18:32 2025-12-12 HKT

海关助理关长李建基以世界海关组织亚太区副主席秘书处主管身分，率领代表团分别于10月28日至29日到比利时出席第249/250届永久技术委员会会议，及于12月2日至4日到危地马拉出席第93届政策委员会会议。

永久技术委员会会议就海关程序的国际标准及最佳实践经验进行讨论与资讯交流，促进各地海关之间的合作与协调。李建基于会议上向各海关代表介绍一项由香港海关策划名为ValidAP的创新项目，是一个运用密码学及区块链技术开发的验证平台，为电子文档进行即时及准确的验证，包括国际贸易相关的文件，以加速亚太区域的物流与经济发展。

而政策委员会会议每年举行两次，为各海关代表提供了重要平台，制定世界海关组织的策略方向及职能，推动在执法合作、便利商贸、科技创新、电子商贸及绿色海关等范畴的协作与发展。会议共汇聚多达80名来自全球海关组织的代表参与。李建基积极参与会议上的讨论并反映亚太区成员的意见，推动海关重点工作并应对瞬息万变的全球挑战。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
22小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
10小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
9小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
4小时前
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
3小时前
警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场
突发
1小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
8小时前
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
饮食
2025-12-11 18:48 HKT
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
时事热话
5小时前