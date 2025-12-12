海关率代表团赴比利时及危地马拉 出席世界海关组织会议

海关助理关长李建基以世界海关组织亚太区副主席秘书处主管身分，率领代表团分别于10月28日至29日到比利时出席第249/250届永久技术委员会会议，及于12月2日至4日到危地马拉出席第93届政策委员会会议。

永久技术委员会会议就海关程序的国际标准及最佳实践经验进行讨论与资讯交流，促进各地海关之间的合作与协调。李建基于会议上向各海关代表介绍一项由香港海关策划名为ValidAP的创新项目，是一个运用密码学及区块链技术开发的验证平台，为电子文档进行即时及准确的验证，包括国际贸易相关的文件，以加速亚太区域的物流与经济发展。

而政策委员会会议每年举行两次，为各海关代表提供了重要平台，制定世界海关组织的策略方向及职能，推动在执法合作、便利商贸、科技创新、电子商贸及绿色海关等范畴的协作与发展。会议共汇聚多达80名来自全球海关组织的代表参与。李建基积极参与会议上的讨论并反映亚太区成员的意见，推动海关重点工作并应对瞬息万变的全球挑战。