9男涉非法操练遭国安处拘捕 消息：部份人黑暴期间曾参与多场暴乱

突发
更新时间：18:17 2025-12-12 HKT
发布时间：18:17 2025-12-12 HKT

警务处国安处首引用「非法操练」罪拘捕9名男子，年龄介乎20至25岁，他们于新蒲岗工厦一单位作军事训练，部份人又以「黑暴」装束现身大埔宏福苑大火现场，显示黑暴苗头或会再现。消息指，部分被捕人曾于2019年黑暴期间参与多场暴乱。

消息：有人出狱后仍与暴徒来往 持续参与非法操练

据了解，其中一名姓李被捕人曾开设Telegram群组发表宣扬仇恨及暴力的言论、讨论制作汽油弹及枪械等，企图策划「一场大屠杀」，因干犯煽动罪、串谋有意图伤人等罪被判监29个月；有人于2024年底出狱后受感化令监管期间，仍与一众暴徒来往、持续参与非法操练，不排除正组织武装力量，等待时机再起炉灶，行为严重危害国家安全。

相关新闻：警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场

警方表示，有被捕人身穿黑暴装束出现在大埔宏福苑火灾现场，而火灾期间亦有人再次使用黑暴服装、口号等方式散播仇恨，另有被捕人亦曾网上攻击政府救灾不力、企图挑动对特区政府的仇恨。是次拘捕行动显示黑暴苗头或再现，种种迹象正如驻港国安公署声明所指，在危难时刻，一小撮反中乱港分子和别有用心者仍蠢蠢欲动，散播虚假信息，扰乱破坏救灾善后工作，妄图重现「黑暴」乱象。

 

