一款磁吸无线充电座存过热危险 未能通过烧伤测试 海关吁停用
更新时间：17:35 2025-12-12 HKT
发布时间：17:35 2025-12-12 HKT
发布时间：17:35 2025-12-12 HKT
海关今日（12日）提醒市民留意一款有过热及引致烧伤潜在危险的磁吸无线充电座，并呼吁市民停用有关产品。
海关早前接获举报指一款充电座有过热问题，遂试购该款充电座作安全测试，结果发现该款充电座在使用无线充电功能时，如有金属外物放置于充电座和被充电装置之间，该外物的温度测试结果达摄氏148.1度，超过允许限值（即摄氏85度），充电座亦会出现过热情况，未能通过烧伤测试，因而不符合国际相关安全标准，涉嫌违反《消费品安全条例》。
海关人员其后采取行动，搜查涉案的一间零售商，行动中未再有发现该款充电座。人员已向有关零售商发出禁制通知书，禁止继续出售该款怀疑不安全的充电座。此外，海关人员亦到全港各区进行巡查，暂没有再发现该款充电座出售。案件仍在调查中。
海关建议市民，于选购及使用充电座时，应注意以下安全事项：
- 选购由商誉良好的品牌原厂生产并设有短路保护装置的充电座，包括防止过度充电、过高电流及过热电池温度保护装置，以及配置原厂正货的充电线；
- 使用充电座前，须先阅读说明书，以了解正确的使用方法；
- 将充电座放置于空气流通的地方充电，以避免阻碍充电座散热，增加充电座短路着火的风险，正在充电的装置亦不应摆近衣物等易燃物品；
- 保持充电座及供电装置清洁及切勿在无线充电期间放置任何物件于充电座及被充电装置之间；
- 避免长时间充电。当被充电装置完全充电后，应拔走插头，避免充电座过热而导致意外；
- 充电座及供电装置在使用时应放在视线范围内；
- 避免使用充电座同时为多于一个装置充电，以免充电座超出负荷，引致燃烧；及
- 若发现充电座损坏、散发高热、有异常噪音／气味／震动，应立即停用，并把充电座及电源拔掉。
最Hit
马会支持国际论坛 维护体育廉洁公正
2025-12-11 09:00 HKT
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
2025-12-11 18:48 HKT