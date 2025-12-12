一款磁吸无线充电座存过热危险 未能通过烧伤测试 海关吁停用

海关今日（12日）提醒市民留意一款有过热及引致烧伤潜在危险的磁吸无线充电座，并呼吁市民停用有关产品。



海关早前接获举报指一款充电座有过热问题，遂试购该款充电座作安全测试，结果发现该款充电座在使用无线充电功能时，如有金属外物放置于充电座和被充电装置之间，该外物的温度测试结果达摄氏148.1度，超过允许限值（即摄氏85度），充电座亦会出现过热情况，未能通过烧伤测试，因而不符合国际相关安全标准，涉嫌违反《消费品安全条例》。

该款涉案的磁吸无线充电座。政府新闻处图片



海关人员其后采取行动，搜查涉案的一间零售商，行动中未再有发现该款充电座。人员已向有关零售商发出禁制通知书，禁止继续出售该款怀疑不安全的充电座。此外，海关人员亦到全港各区进行巡查，暂没有再发现该款充电座出售。案件仍在调查中。



海关建议市民，于选购及使用充电座时，应注意以下安全事项：

