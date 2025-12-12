警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场

警务处国安处首引用「非法操练」罪拘捕9名男子，并检获大量武器及爆炸品。国安处总警司李桂华表示，被捕男子在新蒲岗工厦一单位作军事训练，而且「有板有眼」，其中一人更表示希望学习技巧后，可待黑暴再临时攻击阻碍他的人，包括警察及政府人员，又曾以「黑暴」装束现身大埔宏福苑大火现场，令人担心黑暴苗头再次崛起。

警务处国安处今年较早时份收到市民举报，指有人在新蒲岗一工业大厦的单位收藏武器并进行军事形式训练，经一连串调查后，相信有团伙尝试组织反政府人士提供训练，包括枪械操练、军刀训练、格斗及无线电通讯。

国安处总警司李桂华（右）及警司周学贤（左）交代案情。

国安处人员昨日（11日）晚上持法庭手令突击搜查涉案单位，当时有6名男子在内，其中一人正向在场人士进行训示，人员随即入内搜查，检取5支长气枪、2支气手枪、5把仿制短刀、1把仿制长剑、搏击用具、印有黑暴分子常用口号、一部3D打印机。人员亦检获经改装的爆炸品，内有粉末及管状物，另有引线可用作点燃，已交由爆炸品处理课检验破坏力，同时会调查该部3D打印机是否用作自制枪械或零部件。

被捕9人报称文员、看更及食店职员

警务处国安处随即以涉嫌「非法操练」罪拘捕6名男子，年龄介乎20至25岁，其后亦在屯门及油麻地再拘捕3人，年龄20至22岁，同样涉及「非法操练」罪，现正被扣留调查。被捕9名男子报称文员、看更及食店职员，部份人为朋友关系，之后「friend搭friend」而组织在一起，不排除有很多人接受训练。

李桂华：部份被捕人曾出现大埔火灾现场

今次国安处首次引用《维护国家安全条例》下的「非法操练」条文作拘捕行动。根据《维护国家安全条例》第13条，如任何人未经保安局局长或警务处处长准许，而向其他人提供指明操练，最高可判监7年，接受指明操练者最高可监禁3年；若操练与外部势力有关，例如策划、控制、指使、资助和支援，刑罚会提高，提供者最高监禁10年、接受操练者最高监禁5年。

李桂华称「指明操练」是用攻击性武器作操练、军事练习及变阵演习，若只与康乐目的有关则不算违法，强调玩war game，则不构成罪行。2024年3月前，刑事罪行条例都有类似条文，但有国安条例后则用新条文取代。

另外，国安处人员于现场发现爆炸品，他指虽为低性能火药，但不等于无杀伤力，因此警方十分关注，加上警方发现有部份被捕人，曾用黑暴常用的服装出现在大埔火灾现场，令人感到有黑暴苗头，将会调查如何制造及使用武器及爆炸品，及有无其他人曾参与非法操练。

涉事单位重门深锁 窗户用黑胶袋遮盖

李桂华指涉事单位重门深锁，窗户用黑胶袋遮盖，被捕人在内进行训练，非常隐密，而根据国安处的情报所得，其中一名被捕人曾表示，希望学得这些技巧后，可待黑暴再临时可以攻击阻碍他的人，包括警察及政府人员。