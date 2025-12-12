车CAM直击｜长沙湾Tesla遭私家车拦腰撞至打白鸽转扫栏 司机及男童送院

长沙湾今日（11日）傍晚发生一宗惊险交通意外。一辆Tesla电动车在驶经荔枝角道右转时，于十字路口遭另一辆白色私家车拦腰猛撞，导致电动车失控打转，险冲上行人路。事故造成电动车司机及一名10岁男童受伤送院，所幸伤势无大碍。

途人慌忙拔足闪避 险象环生

事发于今晚7时18分，一辆由姓钟（46岁）男子驾驶的Tesla电动车沿荔枝角道往荃湾方向行驶，并右转入大南西街。当电动车驶至长裕街交界十字路口时，突然遭一辆由姓洪（51岁）男子驾驶的白色私家车拦腰撞上。

事故的「车Cam」片段在网上曝光，场面怵目惊心。影片显示，私家车从长裕街路口驶出时未有减速或停车，直接猛撞电动车的右车身。Tesla电动车被撞后，随即失控在路中心高速「打白鸽转」（原地旋转），余势未了，横亘路中。

当时正有3名途人走过，见状被吓得「鸡飞狗走」，慌忙闪避并拔足跑离现场。拍摄者亦忍不住发出「哗！」的惊呼声。车祸后，涉事私家车车头损毁严重，Tesla电动车的车头泵把亦脱落，现场地上散落大量汽车碎片。

男童被玻璃碎片击中眼部

警方及救援人员接报到场处理。电动车司机钟男报称颈部疼痛，车上亦有一名10岁男童，被汽车玻璃碎片击中眼部，二人由救护车送往医院接受治理。私家车司机洪男则没有受伤，留在现场协助警员调查。

由于长裕街路口划有白色让路线，私家车司机有责任慢车或停车，确定安全后方可驶出，影片曝光后随即引发网民热议。不少网民怒斥肇事私家车司机，指其「让线唔收直撞人哋」，「唔识规矩」，更有激动网民建议应对违规者「永久停牌」。不过，亦有网民指两车司机都有责任，认为电动车在内街行驶速度过快，造成意外。