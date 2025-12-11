宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
消防处今日（11日）向宏福苑五级大火中殉职的属员何伟豪，追授消防队目荣誉职衔。追授仪式于何伟豪生前驻守的沙田消防局举行，多名新界北总区的属员亦在场见证。何伟豪生于1987年12月11日，今日为他的生忌。社交平台Threads流传一则相信是何伟豪女友上载追授仪式的相片，称：「（追衔）呢份生日礼物，我知你一定好中意，毕业礼我一定会为你做到最好……生日快乐，梦中见！」
消防同袍订制蛋糕纪念
另外，社交平台亦流传另一则帖文，相信由消防员同袍所发，指何伟豪的同袍、中学同学及亲友特别订制一个生日蛋糕，纪念何伟豪在生忌时获追衔，并在蛋糕写上其暱称「猩猩沙展，生日快乐，升职快乐」，下款为「BF兄弟上」。
帖文提及：「今日系你38岁生日快乐加处长追勋你消防队目升级大日子！蛋糕是兄弟们送上的祝福。成班男人挂住你！又成日流马尿！希望你在天国过得好好同快乐！」
网民涌入何伟豪IG留言致敬
除此之外，不少网民也到何伟豪的个人Instagram专页留言，向英雄致敬。其Instagram最后一则帖文发布于去年相若时间，为与女友庆生的甜蜜照，网民纷纷表示「香港英雄，生日快乐」、「Happy birthday to you，多谢你为我哋香港人付出」、「生日快乐，一路走好」。
消防处较早时赞扬，何伟豪多次执行灭火救援任务，充分展现其专业能干；而他在宏福苑大火中英勇无畏、向火逆行的奉献精神，充分体现「救灾扶危，为民解困」的消防使命。消防处将于12月19日在九龙红磡世界殡仪馆为何伟豪举行最高荣誉丧礼，随后前往和合石浩园举行安葬仪式。
