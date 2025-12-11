Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

网售两款减肥药含违禁成分 衞生署伙警方执法拘27岁女子

突发
更新时间：17:18 2025-12-11 HKT
发布时间：17:18 2025-12-11 HKT

因应有人在社交媒体平台涉嫌违法销售含有已禁用和未标示受管制药物成分的减肥药，衞生署今日（12月11日）联同警方在将军澳及大埔执法，拘捕一名27岁的女子。衞生署呼吁已购买上述产品的市民立即停止服用，市民亦切勿购买或服用成分或来历不明的产品。

衞生署根据情报，早前透过即时通讯软件购获两款减肥产品的样本，送交政府化验所进行化验。结果显示，其中一个盛载在黑色胶樽、包装上标示「HELLO GIRL time to show your figure」的胶囊样本含有「西布曲明」和「呋塞米」；另一款胶囊产品则盛载在没有任何标示和包装的蓝色胶樽，样本证实含有「西布曲明」、「去甲基西布曲明」和「呋塞米」。三种成分均属《药剂业及毒药条例》下的第1部毒药。上述两款产品亦怀疑属未经注册药剂制品。

盛载在黑色胶樽、包装上标示「HELLO GIRL time to show your figure」的涉案减肥药胶囊样本。
盛载在黑色胶樽、包装上标示「HELLO GIRL time to show your figure」的涉案减肥药胶囊样本。

衞生署会继续调查事件和采取适当跟进。署方呼吁已购买相关产品的市民应立即停止服用，如有疑问或服用后感到不适，应立即征询医护人员的意见。市民可于办公时间内，将有关产品交予九龙弥敦道345号永安九龙中心18楼1804-06室衞生署药物办公室销毁。

「西布曲明」曾用于抑压食欲，由于会增加心血管疾病的风险，含「西布曲明」的药剂制品自2010年11月起已被禁止在香港使用和出售。「去甲基西布曲明」的化学结构则与「西布曲明」类似。「呋塞米」用以治疗心脏病，副作用包括低血压和电解质不平衡。含有「呋塞米」的药剂制品只可在医生指示下使用，并凭医生处方在注册药剂师监督下于获授权毒药销售商（即药房）出售。

衞生署提醒市民，所有已注册的药剂制品必须在包装上附有香港注册编号，格式为「HK-XXXXX」。未经注册药剂制品的安全、素质及效能均未获保证。

盛载在没有任何标示和包装的蓝色胶樽内的涉案减肥药胶囊样本。
盛载在没有任何标示和包装的蓝色胶樽内的涉案减肥药胶囊样本。

　　 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
4小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
9小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
9小时前
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
时事热话
7小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
2小时前
00:27
中环历山大厦女子厕所诞婴 与BB一并送院
突发
4小时前
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
00:57
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
突发
2小时前
87岁范曾自爆与嫩妻徐萌喜得独子。
书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系
即时中国
5小时前
星岛申诉王｜直击50人冒雨等食 一篇潮文掀味蕾炸弹肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人 饭都煮唔切
03:26
星岛申诉王｜爆红元朗大宝冰室掀「味蕾炸弹」肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人饭都煮唔切
申诉热话
5小时前