宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园

突发
更新时间：15:54 2025-12-11 HKT
发布时间：15:54 2025-12-11 HKT

消防处今日（11日）向宏福苑五级大火中殉职的属员何伟豪，追授消防队目荣誉职衔，以表扬他在执行灭火救援工作期间堪称典范的服务及无私的精神。追授仪式于沙田消防局举行，消防处处长杨恩健向何伟豪颁授追授函件及消防队目阶级章刺绣，由何伟豪家人代表接受，新界北总区的属员亦在场见证。

消防处又称，将于12月19日在九龙红磡世界殡仪馆为何伟豪举行最高荣誉丧礼，随后前往和合石浩园举行安葬仪式。

相关报道：宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪 下周五以最高荣誉丧礼举殡

何伟豪生于1987年，在2016年加入消防处任职消防员，隶属沙田消防局，服务消防处约九年来一直表现优秀，克尽职守。消防处形容，何多次执行灭火救援任务，充分展现其专业能干。

今年11月26日，何伟豪奉召前往大埔宏福苑执行灭火救援行动期间因公重伤，不幸殉职。该火警其后升为五级。消防处赞扬，何伟豪英勇无畏、向火逆行的奉献精神，充分体现「救灾扶危，为民解困」的消防使命。

