宏福苑五级火｜内地棚网检测造假报告网上任买 最平300元人民币有售 商家：确实有很多咨询

更新时间：22:15 2025-12-10 HKT
发布时间：22:15 2025-12-10 HKT

大埔宏福苑发生惊天大火后，警方调查发现维修工程承建商怀疑使用阻燃标准不达标的棚网，并利用棚网合格检测报告弄虚作假，其后又对涉及6个屋苑维修工程的棚网检测报告涉嫌造假展开调查，令各界关注利用虚假检测报告掩饰使用易燃棚网的问题。《星岛头条》记者追查发现，内地购物平台充斥售卖虚假报告的商家，于是以买家身份查询，获悉每份假报告只售数百元，有商家更透露，香港惊天火灾发生后，接获不少香港客人洽购报告的查询，不排除是不法工程业界企图继续瞒骗当局的检查。

记者在内地购物平台搜寻「CMA」(中国计量认证、China Inspection Body andLaboratory Mandatory Approval)及「CMA检测报告」，发现分别有上百个怀疑售卖各类型虚假报告的商家，于是以工程业界身份接触多名商家，了解是否即使不提供棚网样本亦可以购买棚网合格检测报告，获悉售价由300元至800元人民币不等，有商家指出，如经检测机构实测后出报告，收费多达6000元人民币，由他「直出」报告更为便宜兼省时。记者其后询问是否有很多香港买家，该商家透露：「最近香港出现大火事件，确实有很多咨询的。」

记者在内地购物平台搜寻「CMA」(中国计量认证)及「CMA」，发现有上百个怀疑售卖各类型虚假报告的商家。 陶法德摄
商家指「最近香港出现大火事件，确实有很多咨询的」。
另一间检测公司人员表示，其公司发出的棚网合格检测报告符合强制性国家标准（GB），并按记者要求在另一通讯软件内提供检测报告的两份样本。该样本有中国合格评定国家认可委员会的标志及公章。

该两份样本一式五页，分别为防火门及防火玻璃的检测报告。记者要求提供棚网合格的检测报告，对方回复「可以修改内容的」，又坦白承认「直出的，说白了，就是假的」，以及「很多客户都用来应付检查，走流程，投标甚么的」。 

商家指虚假检测报告可应付当局检查。
商家发送防火门及检测报告给记者，又指可按要求修改为棚网合格检测报告。
香港建造业总工会理事长周思杰表示，以往也听闻内地购物平台有商家出售不同的检测报告，以至假学历证书、假身份证等等，为保证本港楼宇大维修所使用的棚网合格，并杜绝虚假棚网检测报告，包括棚网生产商、供应商及厂商等代表日前与政府相关部门人员开会，讨论如何加强监管棚网等问题，「怎样可以从源头监察、验证、抽查及监管等，以防止有人混水模鱼，使以不合规格棚网。」

周建议，棚网认证一定要经政府认可的实验室检验，再将「质检报告」交予政府部门认证，棚网才可合法使用，以杜绝造假情况。

屋宇署日前表示，争取本星期内公布一套新的安排，要求工地使用的棚网在上架前就地采样及核实是否符合标准，以便有关外墙工程可尽早恢复。

