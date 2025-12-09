大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联

大埔宏福苑五级火造成重大伤亡，警方早前联络失联人士及已凭相片初步辨认遗体的家属，安排他们分批进行脱氧核糖核酸（DNA）口腔拭子采样，以作科学鉴定辨别遗体身分。警方表示，目前死亡人数增至160人，120人透过科学鉴证已确认身份，仍有40人正进行DNA校对，另有6人失联。

警务处处长周一鸣今日（9日）于大埔广福社区会堂对开会见传媒，他指目前警方已完成第二阶段行动，过程中与房屋署合作，本周已将所有从高处跌下的棚架清空，在其中一处发现一件怀疑人类骨头，需检验是否人骨或动物骨头。另外，消防处将7座受影响大厦升降机槽内的水泵走，并无发现任何遗体。

警务处处长周一鸣表示，死亡人数增至160人。

法医从一具早前发现的遗体中，在不同部位抽取DNA，最终确认属于两个人，分别为一名婆婆及其家佣。两人的家人已交样本确认身分，双方的家人交出样本确认身份，死者人数增至160人。截至今日下午4时，160名死者中，120人透过科学鉴证已确认身份，仍有40人正进行DNA校对。

伤亡查询中心排查失联个案 揭有12人早已去世

伤亡查询中心主管总警司曾淑贤指，早前31宗失联个案中，经伤亡查询中心进一步排查，确认其中24人情况，当中12人安全（2人不在香港居住、2人不是宏福苑居民、1人早前已入住老人院、1人由惩教署看管、6名宏福苑居民安全），余下12人早已过身（4人在火警前3个月至11年已去世、8人为今次火灾中的死者），扣减今日发现的一具遗体后，仍有6人失联。

伤亡查询中心主管总警司曾淑贤指仍有6人失联。

与火灾相关骗案有21宗

警务处处长周一鸣指，警方早前已用无人机查看会否有遗体，不过未有发现，会在第三阶段中与房屋署合作，房屋署移除棚网及棚架后，再检查会否发现其他遗体或骸骨。另外，过去一周已有79人透过热线提供520张相片和412段影片协助调查，至于与火灾相关的骗案为21宗，拘捕数字维持两人。

