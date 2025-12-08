内地团游鹤咀吐果核乱抛垃圾 行山客劝阻反被指「歧视」

有女网民在社交平台Threads发文，分享她于周日（7日）到石澳鹤咀行山郊游的经历，指她遇上一批来自内地的行山客，期间发现对方有人吐痰、吐果核并遗下垃圾，又执拾石块破坏大自然，于是出言劝阻；讵料竟遭对方反指是「歧视」。事件暴曝光后，有网民留言批评该批团友久缺公德，又赞女事主守护香港，并建议她日后若遇上同类事情，应报警处理。

事发于周日下午1时许，发帖讲述事件的女事主，在鹤咀停留期间遇上约十多、二十名内地团友，众团友由领队带领，领队背囊挂有写上「羊村户」字句的旗帜。女事主称当时看到这批内地团友，「一路喺度执石、吐瓜籽、吐痰，将垃圾留喺现场」，她遂上前劝阻，以普通话要求对方「将自己啲垃圾拎返走」，并直接向领队交涉。

不过，女事主引述领队和团友，「佢哋一开始唔认，话都有用垃圾袋装好啲垃圾」，惟她将拍下的影片向对方对质，领队和团友才愿意清理。女事主续表示，她曾询问领队所属团体，对方随即显得不满，声称已拾回垃圾。女事主再指对方有人执拾石头破坏自然环境，对方却反问：「不可以吗？在我们那边都可以的」，又辩称吐瓜籽「这些都是可降解的」。女事主又引述对方有人听到她讲广东话后，随即指控她「歧视」，亦有人甚至称：「不要觉得自己是香港人就高人一等。」

事件惹来网上热议，网民纷纷斥责涉事团友滥用「歧视」，直指「乱丢垃圾又破坏环境，应该严厉检控」、「不是别人歧视中国人，是他们的行为没有公德心，破坏自己中国人的形象」；又质疑涉事领队来港带团有否申报，「系唔系黑工？」网民感谢踢爆事件的女事主「守护香港」，又建议她将事件分享至小红书和抖音平台，令其他内地游客可以以此为鉴。