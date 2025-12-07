Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜广福休憩处悼念今晚关闭 物资将分发给不同机构

突发
更新时间：01:12 2025-12-07 HKT
发布时间：01:12 2025-12-07 HKT

大埔宏福苑五级大火，造成多人死人，不少热心市民前往广福休憩处悼念。有义工周六（6日）在社交平台宣布，将于周日（7日）晚上11时59分「正式关闭花坛及留言亭」，并会将物资整合，并转交至不同机构。

《星岛头条》网记者今晨（7日）到现场了解，现场仍有大量鲜花及物资，有义工正于现场整理。据义工梁先生透露，今晚将会整理封锁线内的物资。纸鹤、元宝等将会交给机构送达心意。食物将会清走，玩具等物资将会分发至不同物构。他指市民周日仍可以献花，「至23:59才会清晒成个场」。

周六有网民在社交平台指，「多谢大家呢一星期嚟悼念逝世嘅居民...星期日23:59我们会正式关闭花坛及留言亭」，并指纸鹤及元宝等将会整合，并联络安灵舍负责人；宠物用品将由宠物机构义工回收；公仔等物资，将一次过整合后转交机构负责人。

该名网民指，现场的物资不会丢弃，亦没有发生冲突的问题。

