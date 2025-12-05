Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门蓝地3童党烧单车 警列纵火追缉

突发
更新时间：07:57 2025-12-05 HKT
发布时间：07:57 2025-12-05 HKT

屯门蓝地今日（5日）凌晨发生纵火案。地点位于屯门蓝地交汇处10号屯门单车汇合中心外，警方接报现场有单车冒烟起火，消防接报到场扑熄火势。从网上影片可见，单车燃烧时至少3名青少年在旁，火势一度猛烈，火光熊熊照亮周边街道。警方正追缉有关人士下落。

事发于凌晨零时许，警方接获报案指屯门蓝地交汇处、近10号屯门单车汇合中心外的空地有单车突然冒烟并起火。消防接报到场迅速将火救熄，但单车已遭严重焚毁。

上载影片网民：烧单车本身都唔啱 仲要依家咁嘅风头火势

警方其后到场调查，认为起火有可疑成分，遂将案件列作「纵火」处理。

网上流传多段片段，拍下三名分别穿灰衣、白衫及黑色卫衣的少年在火源附近徘徊的情况。片段显示，单车倒地燃烧，火势愈烧愈大，浓烟直冲天际。少年不但未有逃离，反而在火堆附近用滑板车或单车穿梭，夹杂嬉笑声与粗口。有人高呼：「走呀，X头！」、「X！愈烧愈大！」

火势加剧后，三人「乌兽散」，分别驾滑板车离开现场。

其轻率行为震惊网民，不少人批评行为危险及欠缺公德心。上载影片的网民留言说：「兆康有几个𡃁仔烧单车 烧单车本身都唔啱 仲要依家咁嘅风头火势⋯⋯」

警方表示，根据现场证据及网上片段，相信有数名少年涉案，目前正全力追查其身份与行踪，案件由屯门警区刑事调查队跟进。

