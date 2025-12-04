Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜骗徒扮内地消防 指控记者向广州居民呃捐款 诈骗录音全公开

更新时间：21:45 2025-12-04 HKT
发布时间：21:45 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑五级大火酿成过百人死亡惨剧，连日来有冷血骗徒假扮内地政府部门，并虚构指控，称市民「在内地发帖文，以大埔火灾名义非法筹款」，要求索取个人资料或转帐以示清白。《星岛》记者今日（4日）亲身接触到骗徒来电，对方声称是广州消防总部人员，不单掌握记者的名字及身份证号码等多项个人资料，语气极为严肃认真，甚至镇定地向记者提出可将谈话内容录音，对不了解骗徒套路的人来说可谓相当「真实」。

《星岛》记者全程录低与骗徒的对话，对方以普通话自称是广州消防总部人员，一开始便能准确说出记者的姓名及身份证号码，然后指控记者的内地电话卡被举报，声称她以香港火灾名义发送诈骗短讯，向广州居民筹募捐款。

当记者提出自己没有内地手机号码，亦没有回乡证及微信，对方立即以严肃语气要求记者配合调查，又强调事件会有严重后果，试图施压，「其实今天通知你这个事情，跟你有没有回内地，这个是没有太大的关系，现在有很多广州的市民，因为这样子已经上当受骗了」。

骗徒：很多广州市民已经上当受骗

当记者质疑自己的个人资料被人盗用，以作申请内地电话号码时，对方即扮作关心，故作镇定地回应称：「 可能诈骗团伙透由一些不合法的渠道偷盗你证件的信息，去登记131号码（内地电话号码）发送一些诈骗消息…坦白讲，我不敢跟你保证，你的证件会不会又被其他的犯罪团伙拿去盗用，去办更多的违法的事情」。

记者随即与骗徒周旋，扬言要将整件事报道，并要求对方调查清楚作出澄清。骗徒立即向记者表示，现在电话诈骗比较多，有所担心亦属正常，又多次声称自己是政府单位工作，自己亦从头到尾都没有向记者提及金钱等字眼，「如果有提到金钱字眼，这些我就是认定为百分之百是诈骗电话」。及后，骗徒还恃着他们伪造真实官方电话号码，鼓励记者自己调查广州消防总部办公室的电话，十分猖狂。

未几，骗徒「改口风」指现时情况「超出我们的执行范围」，只能帮她通报「反诈骗中心」，又要求记者抄低有关资料向当局查询，其间另一个骗徒亦致电记者了解情况。记者最后没有「落搭」，索性以不再回应来结束这场通话。

警方提醒闻自称「公安」应立即收线

根据警方表示，近日有骗徒假冒内地公安和香港政府部门致电市民，指他们「你在内地发帖文，以大埔火灾名义非法筹款」或「你散播大埔火灾消息，涉嫌违法」，并作出恐吓，要求市民前往内地接受调查，然后索取个人资料或要求转帐。

警方提醒市民，应警剔来电显示「+86」为首的电话号码，如来电者自称「公安」应立即收线，内地官员或执法机关绝不会致电至香港办案，更不会要求香港市民亲赴内地，更不会索取网上理财密码或指示将钱转帐至指定银行户口，如怀疑受骗，可致电「防骗易18222」热线查询。

